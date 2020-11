Après une période de test qui a débuté aux États-Unis et en Corée du Sud, la version bêta avec One UI 3.0 et Android 11 débarqué en Europe en commençant par l’Allemagne. Et actuellement, la bêta numéro 3 est opérationnelle: le premier Samsung Galaxy Note 20 européen peut désormais s’inscrire depuis l’application Samsung Members.

Il ne reste plus grand-chose pour Samsung publie la prochaine mise à jour stable avec Android 11 sur ses téléphones Galaxy, nous avons connu une liste de 90 téléphones qui, selon la fuite, recevraient les miels des nouvelles versions de logiciels plus tard ou plus tôt. One UI 3.0 est un rafraîchissement important, alors Samsung a commencé avec ses mobiles les plus puissants et les plus modernes: le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy Note 20. Tous deux ont les versions bêta disponibles dans divers territoires du monde, y compris en Europe. Et la bêta numéro 3 vient de sortir.

Beta 3 avec One UI 3.0 et Android 11 maintenant disponible en Allemagne

Pour le moment, l’expansion ne touche pas trop de pays car il y en a beaucoup qui sont laissés de côté, comme l’Espagne. La chose habituelle est que nous entrons avec la bêta 3 du système d’exploitationCela s’est produit à des occasions précédentes; il ne faut donc pas perdre espoir que le Samsung Galaxy Note 20 espagnol, à la fois le modèle «normal» et le modèle Ultra, verra bientôt l’entrée bêta dans l’application des membres de Samsung.

Comme détaillé par SamMobile, la dernière version bêta de One UI 3.0 et Android 11 a déjà été déployée en Inde et en Allemagne. C’est une version qui corrige de nombreuses erreurs trouvées, elle améliore également la stabilité des appareils. Il n’atteint pas le Go de poids, il met à jour les mobiles avec le correctif de sécurité de novembre (Samsung a déjà livré ce patch au Note 20 avec One UI 2.5) et conserve les avantages reçus avec la dernière version d’Android et la couche.

Nous espérons que Samsung ouvrira la version bêta à plus de pays maintenant que la période d’essai a atteint la troisième version, à la fois dans le Samsung Galaxy Note 20 et dans le Galaxy S20. Pour vérifier si vous avez accès à la version bêta, vous devez ouvrir l’application Samsung Members: dès son activation, un avis apparaîtra pour vous inscrire directement depuis cette application.

Via | Sammobile

La nouvelle La bêta 3 avec One UI 3.0 et Android 11 arrive sur le Samsung Galaxy Note 20 européen