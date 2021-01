Même si Quand on parle de la Bibliothèque nationale, beaucoup de gens pensent exclusivement aux livres et, en tout cas, dans d’autres types de publications imprimées, en réalité son champ d’action et de conservation est beaucoup plus large, puisque son objectif à cet égard est de devenir garant de la pérennité du patrimoine culturel, principalement celui produit dans notre pays, Bien sûr, mais aussi de quelqu’un qui, même ayant d’autres origines, est arrivé en Espagne et a marqué notre société et notre culture.

Maintenant bien, Qu’est-ce que la culture Bien sûr, il n’y a pas d’interprétation unique et durable dans le temps. Par exemple, il y a ceux qui considèrent que la musique électronique n’a pas de composante artistique et qu’elle ne mérite pas d’être considérée comme de la culture, mais la même chose s’est produite à l’époque avec la musique, par exemple, d’Elvis Presley ou des Beatles. Et depuis des décennies, et aujourd’hui on en discute encore, il y a ceux qui se demandent si le jeu vidéo est de la culture ou simplement du divertissement. Heureusement, la Bibliothèque nationale semble opter pour la première option.

Le problème, c’est qu’il n’en a pas toujours été ainsi, et il y a eu un âge d’or en Espagne, principalement concentré dans la seconde moitié des années quatre-vingt, dans lequel la production de jeux vidéo dans notre pays était historique. Non seulement des centaines de jeux ont été développés, mais la qualité de beaucoup d’entre eux était également remarquable. Sans aucun doute, il faut mentionner La Abadía del Crimen, inspirée du roman El Nombre de la Rosa, d’Umberto Eco, considéré par beaucoup comme le meilleur jeu vidéo développé en Espagne, mais il ne faut pas en oublier beaucoup d’autres, comme Game Over, Freddy Hardest ou l’inestimable Don Quichotte, pour donner un petit exemple.

En ces temps, la Bibliothèque nationale n’a pas semblé trop intéressée à collectionner ces créations et pire encore le dépôt légal ne s’est pas non plus révélé trop efficace. Par conséquent, comme vous pouvez l’imaginer, la Bibliothèque nationale ne dispose pas d’une collection complète du grand nombre de jeux qui ont été développés et / ou distribués en Espagne à l’époque où Spectrum, Amstrad, Commodore et MSX étaient des mots magiques pour beaucoup. enfants et jeunes de cette époque.

La bonne nouvelle est que, mieux vaut tard que jamais, La Bibliothèque nationale travaille depuis longtemps pour combler ce manque. Sous la direction d’Ana Santos Aramburo, actuelle directrice de l’entité, depuis mars de l’année dernière des réunions ont été organisées avec des associations du secteur espagnol du jeu vidéo auxquelles l’AEVI (Association espagnole des jeux vidéo), l’AUIC (Association des utilisateurs d’ordinateurs) ont participé Clásica) et DEV (Association espagnole des entreprises produisant et développant des jeux vidéo et des logiciels de divertissement) pour couvrir un trou qui a commencé à s’ouvrir dans les années quatre-vingt.

Au cours de ces mois, au cours desquels la Bibliothèque nationale a eu la collaboration desdites associations, un travail a été fait sur la préparation de un catalogue qui rassemble toute la production de jeux vidéo espagnols. L’objectif est de croiser cette liste avec celle des titres déjà déposés à la Bibliothèque et, de cette manière, de savoir quels titres manquent, afin de pouvoir travailler à leur réalisation.

Aujourd’hui, après presque un an de travail, la Bibliothèque nationale a publié la liste des “JEUX VIDÉO ESPAGNOL QUI NE SONT PAS DANS LES COLLECTIONS BNE”, une feuille Excel de 6310 lignes dans lequel on retrouve à la fois des jeux produits en Espagne et d’autres qui, bien qu’ayant leur origine dans d’autres pays, étaient présents dans le nôtre (After Burner, Gauntlet, Test Drive ou Tetris, pour donner quelques exemples). Pour chacun d’eux, la plateforme (MSX, Spectrum, etc.) est précisée ainsi que le support, dans les cas où le BNE dispose de ces informations.

La raison de cette publication est claire et explicite dans le communiqué de presse publié à cet égard: encourager les associations et les particuliers à faire un don à la Bibliothèque nationale copies de ces jeux vidéo comme première phase pour assurer la préservation. Le but est de créer une collection complète et accessible pour tous les citoyens de ces titres.

Si, par mémoire ou par curiosité, vous êtes un amateur de rétrocomputing, vous avez probablement déjà pensé à Des centaines de sites Web qui collectent des roms pour de nombreux jeux figurant sur la liste de la Bibliothèque nationale. Et oui, il est vrai qu’on peut les trouver là-bas, mais ce que la Bibliothèque entend, ce n’est pas seulement préserver le code, mais aussi tous les éléments qui l’entourent: le support physique, les matériaux qui l’accompagnaient et autres. Et, par exemple, certaines des couvertures d’Alfonso Azpiri sont également des objets de collection.

L’objectif de la Bibliothèque nationale est de préserver les jeux tels qu’ils ont été publiés à l’époque et, personnellement, cela me semble un projet louable. En raison des circonstances de la vie, au fil des ans, je me suis débarrassé des ordinateurs, des jeux, des livres, des magazines et d’autres souvenirs de cette époque mais, si j’avais gardé l’un des jeux sur la liste, je n’hésiterais pas à collaborer à la création de ce Contexte. Après tout, les jeux vidéo sont une culture, et la culture doit être préservée.