Les fans de Blizzard ne passent pas un bon mois de novembre, car pour la première fois depuis des années, la Blizzcon n’a pas lieu ce mois-ci. La convention annuelle de Blizzard, dans laquelle le développeur présente son actualité, a également subi les conséquences du coronavirus. Déjà au début de l’année, il a été annoncé que l’édition de cette année se tiendrait exclusivement en ligne et qu’elle serait également retardée par rapport à ses dates habituelles. Depuis cette annonce, la communauté attend de savoir quand se tiendra l’édition de cette année et, enfin, Il y a déjà une date: les 19 et 20 février 2021.

De plus, et comme la BlizzCon se tiendra en ligne, la Blizzard a choisi de changer de nom et, au moins dans cette édition, son nom sera BlizzConline. Le changement de nom n’est pas quelque chose de nouveau, nous avons déjà vu d’autres cas cette année, tels que MineCon, la conférence annuelle de Mojang dans laquelle les développements futurs de Minecraft sont présentés, et que cette année, il a changé de nom pour s’appeler Minecraft Live 2020. Un changement qui nous invite à penser que lorsque nous retrouverons enfin «l’ancienne normalité», ils retrouveront leur format face-à-face et, avec lui, leur nom d’origine.

Maintenant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, et c’est qu’avec l’annonce de la date de cette BlizzCon, le responsable de Blizzard, J.Allen Brack, a révélé que L’ensemble de l’événement sera gratuit lors de sa mise en ligne l’année prochaine. Et oui, je comprends que cela peut sembler étrange de dire que c’est une bonne nouvelle qu’un événement en ligne soit gratuit, puisque la grande majorité le sont, mais c’est que Blizzard facture généralement l’accès en ligne à la BlizzCon, un accès qui coûte généralement environ 50 $.

Quant à savoir à quoi s’attendre de cette BlizzCon en ligne, nous pouvons probablement nous attendre plus d’actualités sur Overwatch 2 et Diablo 4tous deux annoncés à la BlizzCon l’année dernière. Avec Naxxramas en direct sur WoW Classic le mois prochain, nous pourrions également entendre parler de la suite de ce jeu, y compris la confirmation de savoir si Blizzard ajoutera ou non l’extension The Burning Crusade. Et en ce qui concerne l’événement lui-même, on espère que Blizzard trouvera un moyen de profiter du format en ligne, en impliquant la communauté d’une manière qui, pour le moment, est encore inconnue.

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas s’attendre à ce qu’un schisme tel que la présentation de Diablo pour le smartphone se répète. Il semble que ce fut une leçon apprise, et que la BlizzCon s’est depuis concentrée sur ce qui intéresse la grande majorité de ses fans: le jeu sur PC.

Avec des informations de Slashgear