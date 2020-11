Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La BlizzCon de cette année a dû être annulée en raison de la pandémie de coronavirus qui continue de nous affliger à ce jour. Le méga événement de Tempête De Neige a dû choisir d’être reporté à 2021 et dans un format numérique en ligne. Les années précédentes, il était également possible d’assister à la convention en ligne, mais vous avez dû payer près de 40 USD.

Maintenant Tempête De Neige a confirmé que son Les 19 et 20 février prochains s’appellera BlizzConline et ce sera totalement gratuit. Nous pourrons accéder aux cérémonies d’ouverture, à tous les panneaux, aux événements eSports et aux activités en général. Nous pouvons également obtenir des objets spéciaux et des skins pour World of Warcraft, Overwatch et Hearthstone.

Le président de Tempête De Neige, J. Allen Brack, a déclaré à PC Gamer: «Nous voulons que ce soit une grande fête virtuelle, alors BlizzConline il sera libre d’assister et de participer ». Nous ne savons pas quelles options la société prendra pour remplacer toutes les instances qui nécessitaient une présence physique à l’événement, telles que les concours de cosplay, d’art et de narration, ou l’emblématique Murlocs Parade.

Ce jour-là, il n’y a plus d’excuses pour ne pas le voir, pour les vieilles gloires de Blizz.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Tu peux lire:La PS Vita est devenue la console portable la plus vendue sur eBay Japon