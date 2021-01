Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La popularité des cartes Pokémon Cela semble imparable, non seulement grâce au fait que de gros streamers ouvrent des boîtes et des enveloppes devant des milliers de personnes. La recherche des cartes les plus rares disponibles est la nouvelle tendance qui frappe actuellement Internet.

Il n’est donc pas surprenant qu’une boîte originale de ces cartes désormais légendaires, ait atteint le record de prix lors d’une vente aux enchères, tenue par la maison de vente. Ventes aux enchères du patrimoine. C’est par le biais de son site Internet que, une boîte scellée première édition de Les sorciers de la côte, il s’est vendu pour un montant incroyable de 408 000 $.

Ce prix était de 48 000 $ plus élevé que l’ancien détenteur du record et prouve une fois de plus que ces cartes ne sont pas un jeu d’enfant. Souviens-toi que Pokémon En tant que franchise, elle s’apprête à fêter ses 25 ans dans quelques jours.

Bien que le prix soit exorbitant, les nouvelles générations qui ont grandi et ont des liens émotionnels forts avec ces lettres sont prêtes à payer de grosses sommes d’argent pour ces lettres, si à cela nous ajoutons que l’ouverture de boîtes et d’enveloppes suscite l’attention, comme l’ouverture d’une boîte de 20 000 euros pour Le Rubius, alors le prix élevé n’est pas surprenant.

