Il y a quelques mois, lorsque la popularité de Among Us a explosé, nous vous avons informé qu’il y avait une boutique officielle pour le jeu, mais malheureusement, tous ses produits étaient en rupture de stock. La développeur InnerSloth a confirmé qu’elle travaillait sur une recharge et aujourd’hui, nous avons découvert pourquoi cela avait pris autant de temps qu’elle est revenue avec des dizaines de nouveaux produits officiels.

L’étude responsable de Among Us a confirmé samedi après-midi, 7 novembre, que la boutique en ligne officielle du jeu était de retour avec un catalogue remanié comprenant des articles tels que des tasses (12 USD), des cahiers (15 USD), des sacs à dos (45 USD) , housses de protection pour téléphones portables (22 $), T-shirts (27 $), horloges murales (35 $) et bien plus encore.

Mieux encore, la boutique en ligne est livrée dans le monde entier, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas commander le produit qui attire votre attention. Au moment de la rédaction de cet article, la grande majorité des produits étaient disponibles.

Dans le cas où vous l’avez manqué: une nouvelle carte arrive sur Among Us et ce sera la plus grande à ce jour.

Le magasin Among Us a plus de 200 produits et d’autres sont en route

Quelque chose que vous devriez considérer est que si vous voulez un article dans le magasin, vous devrez le commander dès que possible si vous voulez le recevoir le plus rapidement possible, car en raison de la pandémie, les expéditions sont effectuées dans les 2 semaines auxquelles s’ajoute le temps nécessaire pour le produits à arriver par colis.

Tenez également compte du fait que les consommateurs en dehors des États-Unis peuvent payer des frais d’importation supplémentaires. Vous pouvez trouver plus de détails sur les expéditions et les questions les plus fréquemment posées sur la page officielle de la boutique en suivant ce lien ou consulter les produits disponibles sur la page officielle de la boutique en ligne.

D’un autre côté, si vous n’aimez aucun des articles du magasin, ne vous inquiétez pas, car InnerSloth a mentionné qu’il prévoyait de mettre plus de marchandises en vente.

Il est en direct !!! 🥳https: //t.co/h1zF1XCMiT Un grand merci à @dualwieldstudio pour nous avoir aidés avec tout ce qui concerne la marchandise! Restez à l’écoute pour beaucoup de choses cool à l’avenir !!! pic.twitter.com/K4Wt63o0R2 – Innersloth (@InnerslothDevs) 7 novembre 2020

Qu’avez-vous pensé des produits vendus dans la boutique officielle Among Us? Avez-vous aimé l’un d’entre eux? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Among Us, nous vous informons que le titre est toujours très populaire et récemment 2 cinéastes ont travaillé sur un court métrage de grande qualité. De plus, l’équipe de jeu est arrivée à Super Smash Bros.Ultimate grâce à un mod. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

