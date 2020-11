La build 19042.662 arrive en version bêta et publie les canaux d'aperçu

Nous avons une nouvelle version pour les canaux Windows 10 Insider Preview Beta et Release Preview. Microsoft a lancé le Construire 19042.662, que vous verrez sous la forme d’un patch KB4586853 avec un grand nombre de corrections qui détaillent:

Mise à jour de la boîte de dialogue À propos d’Internet Explorer pour utiliser la boîte de dialogue moderne standard. Correction d’un problème qui empêchait Narrator de répondre après le déverrouillage d’un appareil si Narrator était en cours d’utilisation avant de verrouiller l’appareil. Correction d’un problème Il n’affichait pas les groupes de comptes locaux dans la langue localisée même après le déploiement du module linguistique. Correction d’un problème qui empêchait un utilisateur de trouver certaines consoles Microsoft Xbox sur un appareil Windows. Correction d’un problème qui affichait un écran noir aux utilisateurs de Windows Virtual Desktop (WVD) lors de la tentative de connexion. Correction d’un problème avec certaines API COM provoquant une fuite de mémoire. Correction d’un problème qui n’affichait pas les contrôles de l’application Microsoft Xbox Game Bar sur les moniteurs pris en charge . Ce problème se produit dans certains jeux Microsoft DirectX® 9.0 (DX9) qui s’exécutent avec une fréquence d’actualisation variable activée sur ces moniteurs. Résolution d’un problème qui empêche le clavier tactile de s’ouvrir dans les applications de la plateforme Windows universelle ( UWP) lorsque des périphériques USB sont connectés Résout un problème avec les concentrateurs USB 3.0. Un appareil connecté au concentrateur peut cesser de fonctionner lorsque vous le configurez pour mettre en veille prolongée ou redémarrer l’appareil. Résolution d’un problème qui coupe le clavier tactile lorsque vous utilisez la connexion Bureau à distance sur un appareil dont la résolution d’écran est différente. Résolution d’un problème avec le trafic réseau excessif qui se produit lorsque vous utilisez la boîte de dialogue Ouvrir un fichier dans l’Explorateur de fichiers et recherchez un dossier partagé dans lequel la fonctionnalité Version précédente est disponible.Il résout un problème qui provoque la fonction ImmGetCompositionString () renvoie le Hiragana pleine largeur lors de l’utilisation de l’éditeur de méthode d’entrée (IME) de Microsoft pour le japonais au lieu de renvoyer le Katakana demi-largeur. Correction d’un problème qui empêchait les éléments de la liste de sauts de fonctionner. Cela se produit lorsque vous les créez à l’aide de l’API Windows.UI.StartScreen de Windows Runtime (WinRT) pour les applications de bureau emballées au format MSIX. Correction d’un problème qui empêchait les applications de recevoir des événements de touches Maj et Ctrl lors de l’utilisation de Bopomofo, Changjie ou des éditeurs de méthode de saisie rapide (IME). Un problème qui modifie de manière aléatoire le focus d’entrée des contrôles d’édition lors de l’utilisation de l’IME japonais ou de l’IME chinois traditionnel. Résout un problème qui vous empêche de vous connecter à certains serveurs. Cela se produit lorsque vous activez une stratégie de groupe qui force le démarrage d’une session d’ordinateur à être interactive. Résout un problème qui n’a pas pu définir l’arrière-plan du bureau comme défini par un objet de stratégie de groupe lorsque vous spécifiez l’arrière-plan local comme couleur unie. Corrige un problème avec Microsoft Pinyin IME qui fermait de manière inattendue le panneau Candidats lorsque vous tapez certaines phrases. Correction d’un problème qui ne pouvait pas envoyer l’événement de touche Maj à une application lors de l’utilisation de l’IME japonais. Correction d’un problème qui affichait Kaomoji de manière incorrecte dans le panneau des emojis. Correction d’un problème qui rendait le clavier tactile instable dans l’application Mail. Correction d’un problème de saisie de caractères inattendus, tels que Hiragana demi-largeur, lorsque vous saisissez un mot de passe alors que l’IME est en mode. Entrée Kana – Correction d’un problème qui pouvait échouer lors de l’appairage de certains appareils MIDI qui se connectent via Bluetooth Low Energy (LE) Nous avons corrigé une erreur d’exécution qui empêchait Visual Basic 6.0 (VB6) de fonctionner lorsque des messages Windows en double étaient envoyés à WindowProc () .Corrige un problème qui génère une erreur 0x57 lorsque les usages la Commande wecutil ss / c: pour mettre à jour un abonnement au transfert d’événements.Il résout un problème qui causé les applications se bloquent lors de l’appel de l’API LookupAccountSid () . Cela se produit après la migration des comptes vers un nouveau domaine dont le nom est plus court que l’ancien nom de domaine. Correction d’un problème où le chargement d’une stratégie d’intégrité du code entraînait la perte d’une grande quantité de mémoire par PowerShell. un problème qui a empêché un système de fonctionner au démarrage. Cela se produit lorsque la stratégie CrashOnAuditFail est définie sur 1 et que l’audit des arguments de ligne de commande est activé. Résout un problème qui empêche l’application de stratégie de groupe Microsoft Management Console (MMC) lorsque vous modifiez le paramètres de sécurité de la stratégie de groupe. Le message d’erreur est «MMC ne peut pas initialiser le composant logiciel enfichable». Un problème qui ne pouvait pas libérer le pool non paginé d’un système et nécessitait un redémarrage a été résolu. Ce problème se produit lorsque des applications 32 bits sont exécutées avec la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) activée. Résout un problème qui pouvait empêcher l’installation des mises à jour et génère une erreur “E_UNEXPECTED”. Résout un problème qui a provoqué son échec la fonction «J’ai oublié mon code PIN» sur l’écran de verrouillage. Cette erreur se produit si l’utilisateur est connecté avec un nom d’utilisateur et un mot de passe et que le paramètre de stratégie DontDisplayLastUserName ou HideFastUserSwitching est activé. Résout un problème qui empêche l’accès à Azure Active Directory (AD) via le navigateur Google Chrome en raison de un bogue de stratégie d’accès conditionnel Améliore la qualité visuelle des casques Windows Mixed Reality exécutés en mode de résolution inférieure Étend la prise en charge de Microsoft Defender pour Endpoint à de nouvelles régions Activer une nouvelle fonctionnalité de protection de la pile appliquée par le matériel appelés piles d’ombre dans le matériel pris en charge. Cette mise à jour permet aux applications d’opter pour la protection de la pile d’ombre en mode utilisateur, ce qui contribue à renforcer l’intégrité du flux de contrôle de bord arrière et à empêcher les attaques programmatiques orientées retour. un problème dans le runtime d’appel de procédure à distance Microsoft (RPC) qui a provoqué l’arrêt du service de réplication du système de fichiers distribués (DFSR). Ce problème déclenche des événements de journal pour la réplication DFS (5014), RPC (1726) et aucune reconnexion (5004) pendant un délai d’expiration par défaut de 24 heures sans réplication. Nous avons ajouté le clavier tactile à la liste des applications autorisées et il fonctionne désormais dans Mode d’accès mappé à plusieurs applications Résolution d’un problème empêchant l’application PDF24 version 9.1.1 d’ouvrir les fichiers .txt. Résolution d’un problème pouvant entraîner une fuite de mémoire de pool non paginée dans certains scénarios. corrige un problème qui permet à une application qui a été bloquée d’hydrater des fichiers de continuer à hydrater des fichiers dans certains cas.Il résout un problème pouvant provoquer une fuite de mémoire dans bindflt.sys lors de la copie de fichiers dans un scénario de conteneur. Résolution d’un problème avec les services de certificats Active Directory (AD CS) qui ne peuvent pas envoyer d’enregistrements de transparence de certificat (CT) lorsqu’ils sont activés. Résout un problème de validation les commutateurs internes de test du cluster qui ne sont pas destinés à l’utilisation du cluster et à la recommunication Résout un problème qui provoque une erreur d’arrêt 0x27 lorsque vous essayez de vous connecter à un périphérique qui n’est pas dans un domaine à l’aide des informations d’identification d’un périphérique qui est sur le domaine. Résout un problème qui entraînait le redémarrage continu d’un appareil après l’installation d’une application. Résout les problèmes d’authentification Kerberos liés à la valeur de la sous-clé de registre PerformTicketSignature dans CVE-2020-17049, qui faisait partie de Mise à jour de Windows 10 novembre 2020. Les problèmes suivants peuvent survenir sur les contrôleurs de domaine (DC) lecture / écriture seule: les tickets de service Kerberos et les tickets d’octroi de tickets (TGT) ne peuvent pas être renouvelés pour les clients Kerberos non Windows lorsque PerformTicketSignature est défini sur 1 (valeur par défaut). Le service frontal (S4U), comme les tâches planifiées, la mise en cluster et les services pour les applications métier, peut échouer pour tous les clients lorsque PerformTicketSignature est défini sur 0.S4UProxy délégation échoue lors de la référence de ticket dans les scénarios de domaine crossover si les contrôleurs de domaine dans les domaines intermédiaires sont mis à jour de manière incohérente et PerformTicketSignature est défini sur 1.