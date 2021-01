La build 19042.782 (KB4598291) est publiée pour les canaux Beta et Release Preview

Microsoft a commencé le déploiement du Construire 19042.782 (KB4598291) dans les canaux Beta et Release Preview appartenant à la branche 20H2, qui n’apporte pas d’actualité mais une longue liste d’améliorations et de corrections qui devraient offrir une meilleure expérience utilisateur et qui se détaillent comme suit.

Corrections et améliorations

Met à jour les valeurs par défaut pour les clés de registre Internet Explorer suivantes: svcKBFWLink = «» (chaîne vide) svcKBNumber = «» (chaîne vide) svcUpdateVersion = 11.0.1000.

De plus, ces valeurs ne seront plus automatiquement mises à jour.

Permet aux administrateurs de désactiver Internet Explorer autonome via une stratégie de groupe tout en continuant à utiliser le mode Microsoft Edge IE Permet aux administrateurs de configurer certaines stratégies prenant en charge le mode Microsoft Edge IE à l’aide de la gestion des appareils mobiles (MDM) Résolution d’un problème dans le Universal C Runtime Library (UCRT) qui provoque printf () Arrondit incorrectement les valeurs à virgule flottante. Résout un problème qui affichait de manière inattendue une boîte de dialogue Contrôle de compte d’utilisateur (UAC) lorsque vous activez la reconnaissance vocale. Résout un problème qui n’informe pas l’application cible lorsque vous sélectionnez la commande Copiez le lien dans le menu Partager.Il résout un problème qui causé ça la fonctions fmod () et le reste de 64 bits endommager le Pile d’unités en virgule flottante (FPU) .Corrige un problème qui provoque une erreur d’arrêt ou empêche un appareil de répondre lors de la lecture en mode plein écran ou en mode tablette .Corrige un problème avec l’utilisation de Ctrl + Verrouillage des majuscules et Alt + Verrouillage des majuscules pour passer respectivement en mode Hiragana ou Katakana après la mise à niveau vers Windows 10, version 2004. Correction d’un problème qui vous empêchait d’ouvrir un document qui se trouve sur le bureau Windows et générait l’erreur «Le nom du répertoire n’est pas c’est validé”. Ce problème se produit après la modification de l’emplacement du bureau dans l’onglet Emplacement de la boîte de dialogue Propriétés du bureau (Explorateur de fichiers -> Ce PC -> Bureau) .Corrige un problème qui crée des dossiers de fournisseur de cloud en double dans le tableau de bord Navigation dans l’Explorateur de fichiers: corrige un problème qui se produit lorsque la case à cocher Profil requis est cochée lors de la copie d’un profil utilisateur Corrige un problème qui pouvait entraîner une modification inattendue de l’ordre Alt + Tab et basculer vers la fenêtre faux.Il résout un problème qui empêche ImmGetCompositionString () renvoie un espace blanc pour furigana lors de l’utilisation de l’éditeur de méthode d’entrée (IME) japonais. Correction d’un problème avec certaines combinaisons de touches spéciales utilisées dans DaYi, Yi et Array IME qui pouvaient empêcher une application de fonctionner. corrige un problème qui affiche un écran de verrouillage vide après l’activation d’un appareil à partir de Hibernate. Corrige les informations d’heure d’été (DST) historiques pour l’Autorité palestinienne. Ajoute la prise en charge du contrôle du numéro de série à l’aide du registre. Résout un problème qui désactive de manière incorrecte certains appareils Windows 10 Éducation après la mise à niveau vers Windows 10, version 2004. Résout un problème qui a provoqué l’échec du téléchargement des journaux de diagnostic vers un service de gestion, tel que Microsoft Intune. L’échec se produit en raison d’un délai d’expiration du réseau sur un réseau lent. Affiche une notification à un utilisateur lorsqu’un administrateur se connecte à un service MDM, tel que Microsoft Intune, pour trouver l’emplacement d’un appareil géré. Résout un problème qui empêche les utilisateurs d’utiliser leurs informations d’identification de carte à puce lorsque la suggestion de l’utilisateur est le nom des informations d’identification de domaine (domaine nom d’utilisateur) .Corrige un problème où l’utilisation du service local pour l’utilisateur (S4U) affecte Clés d’informations d’identification de l’API de protection des données (DPAPI) et oblige les utilisateurs à se déconnecter de manière inattendue Résolution d’un problème qui entraînait l’échec du déploiement en mode silencieux de BitLocker avec l’erreur 0x80310001. Ce problème se produit lorsque vous implémentez le chiffrement BitLocker sur des appareils joints à Hybrid Azure Active Directory (Azure AD). Résout un problème pouvant entraîner un écran noir ou un retard de connexion sur les machines hybrides associées à Azure Active. Annuaire. En outre, il n’y a pas d’accès à login.microsoftonline.com. Correction d’un problème qui pouvait empêcher les systèmes utilisant BitLocker de fonctionner avec l’erreur 0x120 (BITLOCKER_FATAL_ERROR). Résout un problème qui empêchait un appareil de fonctionner lors du déploiement Microsoft Endpoint Configuration Manager si AppLocker est activé sur l’appareil.Il résout un problème qui a causé le processus LSASS.exe perdu mémoire sur un serveur soumis à une forte charge d’authentification lorsque Kerberos Armoring (Flexible Authentication Secure Tunneling (FAST)) est activé.Il résout un problème qui cause LSASS.exe arrêter de fonctionner en raison d’une condition de concurrence qui entraîne une double erreur gratuite dans Schannel. Le code d’exception est c0000374 et le journal des événements affiche l’événement Schannel 36888, le code d’erreur fatale 20 et l’état d’erreur 960. Ce problème se produit après l’installation des mises à jour Windows pour septembre 2020 et versions ultérieures. Il est résolu. un problème de fuite de mémoire qui se produit lorsque vous authentifiez un certificat client auprès de serveurs configurés en tant que contrôleurs de domaine. Résout un problème d’interruption de la confirmation de notification d’interruption virtuelle (VINA). Résout un problème de mise en cache HTTP interférant avec le mode kiosque ciblant les groupes Azure AD Résout un problème qui se produit lorsqu’un instantané du service de cliché instantané de volume (VSS) est activé sur des machines virtuelles (VM) qui contiennent des volumes de système de fichiers résistant (ReFS). L’instantané VSS activé échoue avec un délai d’expiration et empêche l’accès au volume ReFS pendant 30 minutes. Résout un problème qui enregistre de manière incorrecte l’événement 642 de la technologie du moteur de stockage extensible (ESENT) dans le journal des événements d’application. Résout un problème avec les paramètres de modèle d’administration que vous configurez avec un objet de stratégie de groupe (GPO). Lorsque vous modifiez la valeur du paramètre de stratégie sur NON CONFIGURÉ, le système ne peut pas supprimer l’ancien paramètre. Ce problème est particulièrement visible avec les profils utilisateur itinérants. Correction d’un problème qui pouvait entraîner un blocage sur le bureau virtuel Windows lorsqu’un utilisateur se déconnectait avant le chargement complet d’un pilote. Correction d’un problème qui ne s’affichait pas Enlever tout dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un fichier ZIP en ligne uniquement. Mettez à jour le processus d’inscription à la reconnaissance vocale en ligne. Si vous êtes déjà inscrit, vous verrez un message vous demandant de revoir les nouveaux paramètres. Si vous choisissez de ne pas fournir vos données vocales à un examen humain, vous pouvez toujours utiliser la reconnaissance vocale en ligne. La nouvelle configuration contient un bouton pour activer la reconnaissance vocale en ligne et un autre bouton qui active la collection de vos clips vocaux. Si vous activez la collection de vos clips vocaux, vous pouvez la désactiver à tout moment à l’aide du même bouton sur la nouvelle page des paramètres. Résolution d’un problème empêchant l’ouverture du menu Démarrer, de Cortana et des vignettes épinglées de la barre des tâches. Ce problème se produit lorsqu’un administrateur copie un profil existant pour lequel la case à cocher Profil requis est activée.