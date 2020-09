Nous avons une nouvelle compilation sur le Dev Channel du programme Windows Insider. Microsoft a mis à la disposition des utilisateurs le nouveau Construire 20211, avec quelques nouvelles fonctionnalités et quelques corrections supplémentaires pour suivre le chemin du polissage de cette version du système, comme vous pouvez le lire dans sa liste de nouvelles fonctionnalités.

Quoi de neuf dans la version 20211

Ajouter la recherche aux pages d’application par défaut dans les paramètres

Après avoir effectué quelques mises à jour pour améliorer les performances, cette modification permet de rechercher dans les listes de types de fichiers, de protocoles et d’applications en définissant une valeur par défaut. Il est déployé pour tous les initiés du canal de développement.

Accéder aux systèmes de fichiers Linux sur le sous-système Windows pour Linux

Cette dernière version permet aux utilisateurs de se connecter et de monter un disque physique dans une distribution WSL 2. Cela permet d’accéder aux systèmes de fichiers qui ne sont pas pris en charge de manière native par Windows (comme ext4). Donc, si vous effectuez un double démarrage avec Windows et Linux, et que vous utilisez des disques différents, vous pouvez désormais accéder à vos fichiers Linux depuis Windows!

Corrections

Correction d’un problème où certaines applications 32 bits exécutées sur un système d’exploitation 64 bits ne sont pas promues correctement vers le GPU discret pour les configurations hybrides. Résout un problème qui pouvait faire en sorte que les vignettes du menu Démarrer continuent d’afficher une barre Rapport de progression « Mise à jour de l’application en cours » après la mise à jour d’une application. Corrige un problème qui pouvait entraîner l’apparition inattendue de certaines icônes de l’application sur Démarrer. Corrige un problème sur les appareils ARM64 qui provoquait provoquer le blocage du démarrage lors du lancement la prochaine fois qu’il a été ouvert après le lancement de certaines applications à partir de Démarrer, puis leur fermeture Résoudre un problème pouvant entraîner le blocage de l’écran de verrouillage Résout un problème pouvant entraîner le blocage de ShellExperienceHost.exe Corrige un problème où les images héroïques n’apparaissaient pas dans les notifications cations (par exemple, lors de la prise d’une capture d’écran avec WIN + Shift + S) Corrigez un problème de vol récent qui pouvait bloquer la mise à jour Windows lors du téléchargement de la mise à jour.[AÑADIDO] Vous ne serez plus invité à réinstaller une mise à jour .NET après chaque vol.

Problèmes connus

Ils étudient des rapports sur le blocage du processus de mise à jour pendant de longues périodes lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version. Ils travaillent sur un correctif pour activer l’aperçu en direct des onglets de site épinglés. Ils travaillent pour activer la nouvelle expérience de barre. Tâche pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez détacher le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler à nouveau le site. Ils enquêtent sur les rapports de plantage ou de plantage de certaines applications Office après la mise à niveau vers une nouvelle version Ils travaillent sur un correctif pour un problème qui a provoqué l’échec de l’installation pour certains initiés lors de l’ouverture de Gérer les disques et les volumes. Ils travaillent sur un correctif pour le noyau Linux qui ne s’installe pas lors de l’utilisation de la commande `wsl –install` dans le sous-système Windows pour Linux. Pour une solution immédiate, exécutez `wsl –update` pour obtenir la dernière version du noyau. Vous étudiez un problème affectant le sous-système Windows pour les distributions Linux 2 où les utilisateurs peuvent recevoir l’erreur: » L’appel de la procédure à distance a échoué » Ils travaillent sur un problème où, sur un petit sous-ensemble d’appareils, le menu Démarrer ne reflète pas le moment où une mise à jour est en attente de redémarrage et les redémarrages planifiés sont annulés. Pour installer la prochaine mise à jour, vous devrez mettre à jour et redémarrer via la page des paramètres de Windows Update, l’icône de la zone de notification (systray) ou la notification de redémarrage. Ils examinent les rapports de certains appareils rencontrant une vérification de bogue KMODE_EXCEPTION lors de l’utilisation de certaines technologies de virtualisation Ils étudient un bogue où l’adaptateur vEthernet dans le sous-système Windows pour les distributions Linux 2 se déconnecte après une période d’utilisation. Pour plus de détails, suivez ce fil de discussion Github. Ils travaillent sur un correctif pour voir les erreurs génériques lors de l’utilisation de `wsl –install` dans le sous-système Windows pour Linux.