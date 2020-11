Nous avons une nouvelle version d’une version pour Windows 10 Insider Preview, cette fois Construire 20231 Il a été déployé pour le canal de développement et est désormais disponible pour les utilisateurs qui ont choisi ce canal.

Comme on le voit ces derniers temps, un grand nombre de corrections ont été apportées, mais aussi quelques ajouts qui nous aident à configurer le système dès le début pour identifier à quoi il va être fait. Ci-dessous vous pouvez voir toutes les nouvelles de la nouvelle compilation.

Nouveautés de la version 20231

Amélioration de l’importance de la configuration initiale de l’appareil

Sur la base des commentaires, ils explorent la possibilité d’ajouter une page aux paramètres Windows (OOBE) pour mieux comprendre comment vous prévoyez d’utiliser votre appareil et pour vous aider à personnaliser votre appareil pour son utilisation prévue.

Il s’agit de la première vague de travail pour cette fonctionnalité, et les initiés peuvent remarquer différentes options présentées dans OOBE en fonction de ce qu’ils sélectionnent, cependant, pour le moment, les initiés ne remarqueront aucune autre différence de paramètres après avoir quitté OOBE.

Cette fonctionnalité est déployée à un sous-ensemble d’initiés dans le pipeline de développement dès le début, pour nous aider à identifier rapidement les problèmes qui peuvent affecter les performances et la fiabilité. Soyez assuré qu’ils seront déployés progressivement pour tous les acteurs du pipeline de développement.

REMARQUE: vous verrez cette fonctionnalité si vous choisissez de réinitialiser votre PC et lorsque vous effectuez une nouvelle installation de Windows. Vous pouvez trouver l’ISO pour la build 20231 ici.

Meilleures options de gestion pour les associations de fichiers par défaut des applications

Les clients professionnels peuvent désormais modifier les associations de fichiers par utilisateur ou par appareil. Cette modification s’appliquera à la fois aux utilisateurs existants et aux utilisateurs avec de nouveaux déploiements. Cela signifie que les administrateurs informatiques peuvent définir quelles applications ouvriront automatiquement différents types de fichiers ou de liens. Par exemple, cela permet de définir facilement Microsoft Edge comme navigateur par défaut de votre organisation ou d’ouvrir toujours les fichiers PDF dans l’application préférée de votre organisation. Tirer parti de cette stratégie de groupe pour le navigateur par défaut et les types de fichiers courants signifie que les utilisateurs finaux de votre organisation n’auront pas à décider eux-mêmes de ces valeurs par défaut.

Étapes de mise en œuvre / test:

Générez le fichier XML des associations d’application par défaut en suivant cette page. Modifiez manuellement le XML en ajoutant 2 nouvelles propriétés: Ajoutez Version = “1” à la balise DefaultAssociations. Ajoutez Suggested = “True” à n’importe quelle balise Association. Activez la stratégie de groupe pour définir les associations de fichiers par défaut en suivant ce document. Redémarrez ou connectez-vous en tant qu’utilisateur.

Remarque: si cette fonctionnalité n’est pas activée sur votre appareil, la politique reviendra à la logique par défaut et ne respectera pas les champs «Version» et «Suggérée» de la politique.

Cette fonctionnalité est déployée à un sous-ensemble d’initiés dans le pipeline de développement dès le début, pour nous aider à identifier rapidement les problèmes qui peuvent affecter les performances et la fiabilité. Rassurez-vous, il se déploiera progressivement pour tout le monde dans le pipeline de développement.

Mises à jour des développeurs

Le SDK Windows est maintenant continuellement mis à jour avec le canal de développement. Chaque fois qu’une nouvelle version du système d’exploitation est transférée vers le canal de développement, le SDK correspondant sera également mis à jour. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK. Les vols SDK seront archivés dans Flight Hub avec les vols OS.

Changements et améliorations

Meet Now sur la barre des tâches de Windows 10 est désormais disponible pour tous les membres de Windows Insiders dans le canal de développement. Un changement commence à se déployer pour permettre aux informations de la carte graphique d’être affichées dans Paramètres> Système> À propos de de, et certains initiés peuvent le voir sur leur PC. Le changement pour autoriser le déplacement du curseur de texte via des gestes du clavier tactile est en cours de déploiement pour tous les initiés sur Dev Channel. Corrections Correction de la déconnexion de l’adaptateur vEthernet dans le sous-système Windows pour Linux. Consultez ce fil de discussion GitHub pour plus de détails. Correction d’un problème qui pouvait entraîner une modification inattendue de l’ordre de ALT + Tab et vous faire basculer vers la mauvaise fenêtre. Correction d’un problème qui pouvait entraîner le Centre d’action et le Les boutons de notification n’étaient pas visibles après la commutation entre le noir à contraste élevé et le blanc à contraste élevé. Correction d’un problème où l’option “Afficher les alertes audio visuellement” dans Paramètres> Accessibilité> Audio ne fonctionnait pas pour les notifications entrantes. corrige un problème où si le PC était verrouillé alors que Narrator était en cours d’exécution, la fermeture de l’écran de verrouillage n’annonçait pas le nom d’utilisateur connecté sur l’écran de connexion. Résout un problème lors de l’utilisation du Narrateur et de la connexion avec Windows Hello, Narrator n’annoncerait pas le message d’erreur si votre visage n’était pas reconnu Corrige un problème qui provoquait des problèmes audio et de microphone via Bluetooth pour certains appareils. Pour rappel, lorsque vous rencontrez des problèmes dans cet espace, prenez un moment pour capturer une piste de reproduction car elle aide les équipes à enquêter. Plus de détails sur la capture des traces disponibles Correction d’un problème qui affectait la fiabilité de la vue des tâches Correction d’un problème qui provoquait l’affichage de l’aperçu de la caméra des paramètres Windows Hello dans OOBE dans la mauvaise position si fait pivoter leur appareil en mode portrait pendant l’installation. Correction d’un problème qui bloquait l’installation au démarrage pour certains Insiders. Correction d’un problème qui provoquait le plantage de systemsettingsbroker.exe pour certains Insiders. Correction d’un problème où La stratégie MDM HideRecentJumplists n’était pas en vigueur. Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’apparition d’entrées en double du fournisseur de cloud dans le volet de navigation de l’explorateur de fichiers. Correction d’un problème qui empêchait les aperçus PDF affiché dans l’Explorateur de fichiers Correction d’un problème qui entraînait la fermeture du clavier tactile chasse de façon inattendue après avoir défini le focus dans la zone de recherche de l’Explorateur de fichiers. Correction d’un problème où, lors de la saisie avec Pinyin IME chinois, si votre texte incluait une apostrophe, après avoir terminé votre composition en appuyant sur Maj, le Le résultat a été déroutant Problèmes connus Si vous étiez l’un des initiés qui s’est connecté à plusieurs reprises à un profil temporaire avec le vol précédent, veuillez vous référer au message du forum suivant pour remettre votre profil en bon état. Si vous n’êtes pas concerné, ce problème ne vous concernera pas lors du vol d’aujourd’hui. Des rapports faisant état du blocage du processus de mise à jour pendant de longues périodes lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version sont en cours d’étude. Travaillez sur un correctif pour activer l’aperçu En direct à partir des onglets de site épinglé Des travaux sont en cours pour activer la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez désépingler le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler à nouveau le site. Un correctif est en cours pour un problème où certaines applications Office se bloquent ou se bloquent après la mise à niveau vers une nouvelle version. Travaillez sur un correctif pour un problème qui a provoqué une vérification de bogue KMODE_EXCEPTION sur certains appareils lors de l’utilisation de certaines technologies de virtualisation. Travaillez sur un correctif dans lequel certains appareils subissent une vérification de bogue. Erreurs DPC_WATCHDOG_VIOLATION. Des travaux sont en cours pour résoudre un problème où, après avoir effectué cette version, certains utilisateurs reçoivent une notification de l’Assistant de compatibilité indiquant que «Microsoft Office n’est plus disponible». Malgré la notification, Office devrait toujours être là et fonctionner correctement. Un correctif est en préparation pour un problème où la sélection d’un candidat IME ou d’un candidat à la prédiction de texte de clavier matériel peut insérer le candidat à côté Nous enquêtons sur un problème signalé par certains initiés où la barre des tâches masque le bouton d’alimentation dans le menu Démarrer. Si cela se produit sur votre PC, vous devrez peut-être utiliser la touche Windows plus le menu X pour arrêter pour l’instant.