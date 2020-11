La build 20236 est maintenant disponible pour Dev Channel

Nous avons une nouvelle version du canal Dev et cette fois, elle est accompagnée d’un nombre important de correctifs. La Construire 20236 Il a été lancé et vous pouvez maintenant l’installer, apportant avec lui les corrections susmentionnées, mais aussi une nouvelle option qui nous permet de changer la fréquence de mise à jour de l’écran par défaut.

Quoi de neuf dans la version 20236

Changer le taux de rafraîchissement de l’écran

Maintenant tu peux aller à Paramètres> Système> Affichage> Paramètres d’affichage avancés et modifiez la fréquence de rafraîchissement de l’écran sélectionné. Un taux de rafraîchissement plus élevé permet un mouvement plus fluide. Les taux de rafraîchissement présentés peuvent varier en fonction du matériel pris en charge par votre appareil.

Autres mises à jour pour les initiés

Améliorer votre expérience de recherche

Ils déploient une modification pour afficher certaines de vos recherches récentes lorsque vous ouvrez le champ de recherche Windows, afin de faciliter leur retour. Ce changement déploie côté serveur pour tout le monde dans la version 1809 et supérieure:

La liste récente affiche les quatre derniers éléments que vous avez recherchés et ouverts à partir du champ de recherche Windows, qui peuvent inclure des applications, des fichiers, des paramètres et des URL de navigation directe (par exemple, “bing.com”). Vous pouvez supprimer des éléments individuels de ce en cliquant sur le “x” qui s’affiche lorsque vous survolez les éléments. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité Récents en désactivant le paramètre Windows “Historique de recherche sur cet appareil” dans Paramètres> Recherche> Autorisations et historique. Si vous n’avez pas utilisé le champ de recherche Windows avant et vous avez 0 élément récent, la liste récente sera masquée.

Si vous n’utilisez pas souvent le champ de recherche Windows et que vous avez moins de 2 éléments dans la liste récente, une chaîne éducative sera affichée dans la zone pour vous indiquer quels types d’éléments apparaîtront dans la liste.

Ce changement se déploie côté serveur pour tout le monde dans la version 1903 et les versions ultérieures.

Mises à jour des développeurs

Le SDK Windows est en cours de mise à jour avec sur le canal Dev. Chaque fois qu’une nouvelle version du système d’exploitation est transférée vers le canal Dev, le SDK correspondant sera également mis à jour. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK. Les versions du SDK seront archivées dans Flight Hub avec les versions du système d’exploitation.

Changements et améliorations

Pour améliorer l’accessibilité des fichiers PDF pour le Narrateur et les autres utilisateurs de lecteurs d’écran, dans les cas où l’application d’impression ne fournit pas d’Unicode, ils mettent à jour l’option Microsoft Print to PDF pour tenter de convertir les glyphes de police fournis en Unicode.

Corrections

Ils ont résolu un problème où, après avoir effectué des versions récentes, certains initiés recevaient une notification inattendue de l’Assistant de compatibilité indiquant que «Microsoft Office n’est plus disponible». mise à jour vers une nouvelle version. Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’installation répétée de la même mise à jour d’application dans la version précédente. Correction d’un problème où certains appareils rencontraient une vérification de bogue DPC_WATCHDOG_VIOLATION Correction d’un problème à l’origine Certains initiés connaîtront une EXCEPTION UNHANDLED_EXCEPTION dans dxgkrnl.sys bugcheck sur les dernières versions Correction d’un problème qui pouvait entraîner une erreur 0x800F0247 lors de l’installation des mises à jour du pilote Correction d’un problème qui pouvait faire planter sihost.exe lorsque essayez compa rtir une application via l’option Partager en cliquant avec le bouton droit sur une vignette dans Démarrer. Correction d’un problème où si “Animer les contrôles et les éléments dans les fenêtres” était désactivé dans les options de performances, faites glisser une vignette vers un autre groupe de mosaïques sur la page d’accueil, la mosaïque déplacée ne répondait plus au clic de la souris. Correction d’un problème qui faisait que le Narrateur lisait parfois le mauvais nombre de nœuds dans le volet de navigation de l’Explorateur de fichiers (par exemple , disons 1 élément sur 2, au lieu de 1 élément sur 4) .Corrige un problème pouvant entraîner l’icône à côté de «Analyser avec Microsoft Defender» (lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un fichier dans l’Explorateur de fichiers ) était trop petite ou trop grande. Correction d’un problème où l’icône à côté de “Analyser avec Microsoft Defender” lors d’un clic droit sur un fichier ne se mettait pas à jour pour refléter un contraste élevé e lorsqu’il est activé.Corrige un problème qui pouvait entraîner le plantage de l’Explorateur de fichiers lors du changement de nom d’un fichier.Rixe un problème de builds récents qui entraînait l’échec du lancement d’éléments cliquables sur la chronologie l’application correspondante. Correction d’un problème avec les versions récentes affectant certaines applications avec des champs de recherche, où le champ de recherche disparaissait lors du défilement dans l’application, même s’il était censé rester visible. Correction d’un problème qui provoquait une fuite de connectivité intermittente lors de la connexion à un PC via une connexion de bureau à distance, en raison de la tentative de mise en veille du PC connecté Résolution d’un problème où l’utilisation de l’API windns.h pour découvrir des services sur le réseau local, non la valeur TTL du service découvert a été utilisée, à la place la valeur par défaut de 120 secondes a été utilisée. Un problème est résolu par le dont l’état de la case à cocher “Écouter cet appareil” dans les propriétés du microphone ne persistait pas dans la mise à jour et était revenu à la valeur par défaut. Correction d’un problème où le paramètre de volume était également désactivé / désactivé lorsqu’il était ouvrez “Préférences de volume et de périphérique de l’application”. Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’affichage de la page d’état des paramètres Internet et réseau de manière parfois inattendue toutes les connexions actuelles. Correction d’un problème qui pouvait faire disparaître le curseur lors de la saisie à l’invite de commande avec un IME chinois actif. Correction d’un problème qui pouvait empêcher le clavier tactile d’émettre parfois un son lors de la saisie, même si le paramètre pour avoir du son lors de la saisie était activé. Résout un problème dans le que la disposition du clavier tactile français AZERTY était sur le clavier français et les étiquettes de suggestion de numéro manquaient sur le clavier Les touches A / Z et les libellés Sélectionner tout / Annuler se trouvaient en haut au lieu de bas. Correction d’un problème où les touches secondaires de la disposition du clavier tactile japonais à 12 touches ne suivaient pas la disposition de Touches mises à jour. Correction d’un problème où le Narrateur disait de manière inattendue «Panneau de saisie expressif» lorsque vous appuyiez sur un candidat de texte sur le clavier tactile. Correction d’un problème qui pouvait bloquer le clavier tactile en état de veille après avoir réveillé un PC du mode veille, l’empêchant de l’invoquer automatiquement lors de la définition du focus sur un champ de texte Résout un problème avec la mise à jour de la disposition du clavier tactile où, lors de l’utilisation de l’arabe, l’icône du le presse-papiers apparaissait du mauvais côté du texte copié dans la barre des candidats. Correction d’un problème avec la disposition du clavier tactile thaï, où les caractères d’état Les manettes étaient placées à des emplacements incohérents sur les touches. Correction d’un problème où, lors de l’utilisation de la mise à jour de la mise en page du panneau Emoji, le Narrateur ne lisait pas les noms de catégorie dans la section les plus récemment utilisés. Problème avec le panneau Emoji lors de l’utilisation du Narrateur, où après avoir inséré un emoji, le Narrateur restait silencieux lors de la navigation vers d’autres emoji. Correction d’un problème où il n’était pas possible d’utiliser les touches fléchées pour naviguer à travers la section gif du panneau Emoji. Correction de quelques problèmes de contraste dans le panneau Emoji mis à jour et la zone de saisie expressive du clavier tactile lors de l’utilisation d’un contraste élevé. Correction d’un problème qui pouvait entraîner la dictée par le menu des paramètres la voix est sortie de l’écran, ils ont corrigé une régression qui cassait l’accélération de NVIDIA CUDA vGPU sur le sous-système Windows pour Linux. Consultez ce fil de discussion GitHub pour plus de détails.

Problèmes connus

Ils travaillent sur un problème où les nouvelles applications ne seront pas installées avec une erreur de service Windows Installer sur les systèmes x86. Windows x64 n’est pas affecté. Ils travaillent sur un problème où la tentative de réinitialisation de ce PC à l’aide de l’option Conserver mes fichiers entraînera l’erreur «Un problème est survenu lors de la réinitialisation de votre PC. Aucune modification n’a été apportée. »Ils examinent les rapports faisant état d’un échec prolongé du processus de mise à jour lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version. Les aperçus en direct des sites épinglés ne sont pas encore activés pour tous les initiés. vous voyez une fenêtre grise lorsque vous passez la souris sur la vignette dans la barre des tâches. Ils travaillent toujours à peaufiner cette expérience. Ils s’efforcent d’activer la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez désépingler le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler à nouveau le site. Ils travaillent sur un correctif pour un problème qui entraînait une vérification de bogue KMODE_EXCEPTION sur certains appareils lors de l’utilisation de certaines technologies de virtualisation. Ils travaillent sur une solution à un problème où la sélection d’un candidat IME ou d’un candidat de prédiction de texte à clavier matériel peut insérer le candidat à côté de celui sélectionné. Ils étudient un problème signalé par certains initiés dans lesquels la barre des tâches masque le bouton d’alimentation dans le menu Démarrer. Si cela se produit sur votre PC, vous devrez peut-être utiliser la touche Windows plus le menu X pour arrêter pour le moment. Ils enquêtent sur les rapports de certains initiés qui ont subi des vérifications de bogues APC_INDEX_MISMATCH.[AGREGADO] Ils étudient des scénarios de calcul GPU, tels que l’utilisation de CUDA et DirectML, qui ne fonctionnent pas dans le sous-système Windows pour Linux (WSL).