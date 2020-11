La build 20257 est lancée sur le canal de développement Windows Insider

La Construire 20257 a déjà été mis à la disposition des utilisateurs sur le canal de développement. et cela rend officielle la possibilité d’utiliser plusieurs applications avec Your Phone, une nouveauté qui pour le moment il semble que seuls les utilisateurs de terminaux Samsung pourront en profiter, comme nous le voyons dans les nouveautés qui ont été annoncées pour ce Buils.

Plusieurs applications sur votre téléphone

L’expérience de l’application Your Phone continue d’évoluer. L’expérience multi-applications est maintenant prête à être essayée. Vous pouvez profiter de la puissance et de la commodité d’exécuter plusieurs applications mobiles Android en parallèle sur votre PC Windows 10 sur des appareils Samsung compatibles. Les applications se lanceront dans des fenêtres séparées vous permettant d’interagir avec plusieurs applications en même temps, même si l’application Votre téléphone n’est pas ouverte. Épinglez vos applications aux Favoris, à la barre des tâches de Windows 10 ou au menu Démarrer pour un accès rapide et facile.

Jeudi dernier, la fonctionnalité multi-applications a commencé à être déployée sur les téléphones Samsung Galaxy compatibles (Note20 5G, Note20 Ultra 5G, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G) exécutant Android 10 avec intégration Link to Windows (LTW). et pour les Windows Insiders qui sont configurés pour être dans les canaux de préversion, bêta ou de développement. Veuillez noter qu’il s’agit d’un changement côté serveur qui prend du temps à se propager.

Ici des exigences de fonctionnalités supplémentaires et des problèmes connus peuvent être rencontrés .

Changements et améliorations

En fonction des commentaires, la logique de thématisation des vignettes du menu Démarrer est mise à jour afin que l’arrière-plan de la vignette pour les applications Win32 ne s’ajuste plus en fonction du rapport de contraste détecté, à l’exception des PWA Microsoft Edge. ancré.

Corrections

Résolution d’un problème à partir de la version 20236 où l’installation de jeux depuis le Store sur un lecteur secondaire non-OS rendrait le lecteur secondaire inaccessible. Résout un problème qui provoquait un plantage de certains périphériques. rechercher les erreurs DPC_WATCHDOG_VIOLATION dans les versions récentes. Correction d’un problème qui empêchait certaines applications de démarrer sur le vol précédent, notamment Microsoft Jigsaw et Microsoft Minesweeper. Correction d’un problème en raison duquel l’Explorateur de fichiers avait une ligne transparente dans la pièce plus élevé lorsqu’il était maximisé sur les systèmes à plusieurs moniteurs. Correction d’un problème qui faisait que les titres d’application win32 étaient mis en surbrillance de manière inattendue dans la barre de titre après l’activation et la désactivation du contraste élevé. Correction d’un problème où le dossier Windows .old n’est pas complètement supprimé lors de l’exécution de l Nettoyage de disque Résout un problème où si vous redémarrez votre PC et reconnectez votre MSA, votre image MSA peut ne jamais se synchroniser. Résout un problème qui affectait la reconnaissance faciale de Windows Hello si l’appareil était Formé dans une orientation différente de celle utilisée au moment du déverrouillage. Correction d’un problème où la configuration d’un compte kiosque (accès attribué) ne fonctionnait pas la première fois que j’ai essayé, seulement les tentatives suivantes. Correction du blocage ce qui pourrait entraîner une utilisation inattendue du processeur. Si vous continuez à rencontrer d’autres problèmes de performances, veuillez prendre un moment pour fournir des commentaires, y compris des détails sur le problème que vous rencontrez et une trace des performances. Résolution d’un problème selon lequel certaines applications étaient plus lentes à accepter les frappes dans les champs de texte. Résolution d’un problème qui pouvait empêcher les liens d’application de lancer le navigateur. Résout un problème dans ce dernier deux vols pouvant entraîner un arrêt inattendu de la lecture audio Correction d’un problème qui pouvait empêcher l’audio d’être entendu après la diffusion de certains contenus, puis désactiver et allumer le casque Bluetooth Correction d’un problème pouvant entraîner des films et le téléviseur n’a pas pu lire certaines vidéos HDR enregistrées avec l’erreur 0x80004001.

Problèmes connus

Enquête sur les rapports de blocage du processus de mise à jour pendant de longues périodes lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version Les aperçus en direct des sites épinglés ne sont pas encore activés pour tous les initiés, vous pouvez donc voir une fenêtre grise en passant la souris sur la vignette dans la barre des tâches. Nous continuons de peaufiner cette expérience. Des travaux sont en cours pour activer la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez détacher le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler à nouveau le site. Des rapports sont en cours d’examen indiquant que certains utilisateurs voient l’erreur 0x80070426 lorsqu’ils utilisent leur compte Microsoft pour connectez-vous à diverses applications. Si trouvé, le redémarrage de votre PC peut le résoudre. Nous étudions un problème où, après avoir fait cette compilation, aucun lecteur n’apparaît dans Paramètres> Système> Stockage> Gérer les disques et les volumes. Pour contourner ce problème, vous pouvez gérer vos disques dans l’outil de gestion de disque classique. Nous étudions les rapports selon lesquels certains affichages affichent de manière incorrecte du texte noir sur des arrière-plans sombres lorsque le thème sombre est activé.

Mises à jour des développeurs

Le SDK Windows est désormais disponible en continu avec Dev Channel. Chaque fois qu’une nouvelle version du système d’exploitation est transférée vers le canal de développement, le SDK correspondant le sera également. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK.