Photo de Bigstock

À l’automne 2016, Angela Bolger a commandé une batterie de remplacement pour son ordinateur portable HP pour 12,30 $ via Amazon Prime. Une fois arrivé chez elle à San Diego, elle l’a fait entrer et a remarqué un son étrange.

Elle a retourné l’ordinateur portable à son oreille, puis de nouveau sur ses genoux, puis «il a soudainement explosé comme une bombe, des éclats de batterie fondus enflammés sont allés partout. Mon lit était en feu, mon sol était en feu, ma chambre était comme une zone de guerre.

Bolger a utilisé un oreiller pour essayer d’étouffer les flammes, réalisant plus tard qu’elle était si gravement brûlée qu’elle a dû passer des semaines dans l’unité des brûlés d’un hôpital et a dû subir une greffe de peau étendue pour ses bras et ses jambes.

PLUS DE

«Mes mains et mes pieds étaient carbonisés et boursouflés au-delà de toute croyance», a déclaré Bolger, un ancien marathonien. Elle a raconté son histoire virtuellement, sa voix chargée d’émotion, aux législateurs de l’État de Californie lors d’une audience du comité la semaine dernière.

Le Sénat californien devrait voter cette semaine sur un projet de loi qui, s’il était adopté, serait le premier du genre dans le pays à tenir Amazon et d’autres marchés en ligne strictement responsables des produits tiers défectueux vendus sur leurs sites Web, et donner aux gens comme Bolger une méthode de recours pour les produits défectueux qui ne dépend pas des tribunaux.

Les partisans disent que la mesure est cruciale pour uniformiser les règles du jeu pour les magasins physiques qui sont déjà responsables de ces produits. Mais les critiques disent que le projet de loi impose un fardeau inutile aux petites entreprises et aux startups avec des budgets plus serrés pour résoudre ces problèmes et rivaliser alors qu’ils sont déjà soumis à une pression énorme pendant une pandémie mondiale.

La mesure, AB 3262, rédigée par l’assemblyman Mark Stone (D, Santa Cruz) a déjà passé l’Assemblée de l’État avec un vote de 54-14.

Bolger a constaté que ni elle ni Amazon ne pouvaient joindre la société chinoise qui lui avait vendu la batterie défectueuse et que bien qu’Amazon lui ait remboursé son argent et ait averti plus tard les utilisateurs, elle n’a jamais accepté de responsabilité. Elle a sollicité un recours auprès du système judiciaire, qui a, jusqu’à présent, traité de telles affaires de manière ponctuelle.

La Cour d’appel du 4ème district de Californie a statué ce mois-ci dans l’affaire Bolger qu’Amazon pouvait être tenu strictement responsable des produits défectueux vendus à des Californiens via des fournisseurs tiers sur son site de commerce électronique.

Amazon a fait valoir qu’il ne devrait pas être tenu pour responsable car il n’a pas distribué, fabriqué ou vendu le produit. Mais le tribunal a noté qu’Amazon s’était fait un élément crucial de la chaîne d’approvisionnement, en utilisant son entrepôt, son personnel et ses matériaux pour expédier le produit.

L’idée, «est de s’assurer que lorsqu’un produit est vendu en Californie et que quelqu’un est blessé, il existe un remède», a déclaré Stone.

Les marchés en ligne ont «un avantage concurrentiel significatif» par rapport aux magasins physiques locaux dans les communautés et laissent les consommateurs californiens «dans l’embarras», a ajouté Stone.

L’Internet Association, un groupe de lobbying basé à Washington, DC qui représente Amazon et d’autres sociétés Internet, a exhorté le Sénat de l’État à rejeter la mesure.

«Cette loi ne pouvait pas arriver à un pire moment, car les entreprises encore sous le choc de la pandémie se sont tournées vers les marchés en ligne, grands et petits, pour atteindre les clients, vendre leurs produits et garder les lumières allumées, a déclaré Dylan Hoffman, directeur de l’association. des affaires du gouvernement de Californie, dans une déclaration à dot.LA. « Ce n’est pas le moment de modifier fondamentalement les règles ou d’augmenter les coûts du commerce en ligne. »

Le résultat final est que ces fournisseurs de produits, ces sites Web, les fournisseurs de services vont tous être soumis à une responsabilité stricte et à des coûts importants.

Chris Micheli, un représentant de CompTIA, a déclaré aux législateurs lors de l’audience que «ce serait un premier projet de loi dans le pays» et plusieurs législatures d’État ont examiné des projets de loi similaires mais les ont rejetés.

«Le résultat final est que ces fournisseurs de produits, ces sites Web, les fournisseurs de services vont tous être soumis à une responsabilité stricte et à des coûts substantiels», a déclaré Micheli. « Il y aura une diminution des opportunités pour les consommateurs d’acheter des produits et ceux qu’ils font (seront) à un taux plus élevé. »

Le principal groupe de défense des petites entreprises de l’État, la Fédération nationale des entreprises indépendantes, s’est également prononcé contre cette mesure. Son représentant l’a qualifié de mouvement qui aurait «de graves conséquences sur les petites entreprises de tout l’État», qui sont déjà en péril en raison de la pandémie et qui dépendent des marchés en ligne pour vendre leurs produits.

« Pour être clair, ce projet de loi place les marchés en ligne sur un pied d’égalité avec leurs homologues physiques en ce qui concerne la question des ventes à des tiers », a déclaré la sénatrice Hannah-Beth Jackson, démocrate de Santa Barbara et de l’État. Président du Comité judiciaire du Sénat. « Nous avons ce tout nouveau marché qui n’est fondamentalement pas réglementé et ce projet de loi dit que nous allons vous comparer, nous allons vous associer à un marché. »

Qu’est-ce que la responsabilité stricte?

La responsabilité stricte existe depuis plus de 50 ans et reflète la préoccupation judiciaire selon laquelle «le coût des blessures résultant de produits défectueux est supporté par les fabricants qui mettent ces produits sur le marché, plutôt que par les personnes lésées qui sont impuissantes à se protéger. », Selon la Cour suprême de l’État. Cette politique a également été étendue aux détaillants depuis longtemps.

Cela s’applique-t-il à tous les sites Web et aux ventes en ligne?

Le projet de loi exempte les produits vendus aux enchères et faits à la main ainsi que les sites Web fonctionnant plus comme des petites annonces pour connecter directement les acheteurs à des vendeurs tiers; par exemple, la plupart des ventes sur eBay, Craigslist et Etsy.

Qui le soutient?

Le projet de loi a été rédigé par l’assemblyman Mark Stone (D, Santa Cruz) et est coparrainé par les Teamsters, l’UFCW et les Consumer Attorneys of California. La Consumer Federation of California, Consumer Reports et la California Labour Federation ont également fait entendre leurs représentants.

Qui est contre?

The Internet Association, California Grocery Assn., Net Choice, California Chamber of Commerce, Etsy et eBay à moins qu’elle ne soit modifiée, Western Growers Assn., California Retailers Assn., Civil Justice Assn. de Californie, le Silicon Valley Leadership Group, Techmet, CompTIA, la Fédération nationale des entreprises indépendantes.

Cette histoire a été publiée par . dans le cadre d’un partenariat avec dot.LA, une start-up d’actualités et d’événements technologiques cofondée par l’ancien PDG du groupe Zillow, Spencer Rascoff.