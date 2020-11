Vous pourrez photographier et enregistrer vos voyages et les vivre plus tard.

Avoir un bonne caméra 360 cela vous aidera dans de nombreuses tâches. Il y a ceux qui les utilisent pour enregistrer leurs voyages et pouvoir les revivre chez eux comme s’ils y étaient de nouveau, ou les agents immobiliers qui les utilisent pour prendre 360 ​​photos de maisons et ainsi pouvoir transmettre au client (sans être à l’intérieur de la maison). Celui-ci de Xiaomi bas à 78 € pour une durée limitée.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi Sphere 360

Ajoutez aujourd’hui à votre panier et achetez le prochain 23/11 pour obtenir ce prix. Ce jour-là, il y aura des coupons actifs

Une des caméras 360 le plus demandé Et qu’avant d’être épuisé sur AliExpress, c’est celui de Xiaomi, et ce n’est pas pour moins. C’est un appareil d’enregistrement vidéo et photo 360 ° très utile selon le secteur dans lequel vous travaillez ou le nombre de déplacements que vous effectuez. Grâce à son processeur d’image Ambarella A12 et son capteur Sony IMX 206, on a alambics de haute qualité. Nous pouvons enregistrer vidéo avec une résolution maximale de 3456 × 1728 à 30 ips ou prenez des photos de 6912 × 3456 pixels.

Et si vous êtes préoccupé par la batterie, c’est celle qui a la meilleure autonomie, plus de 75 minutes de prise de vue ininterrompue en 4K.

