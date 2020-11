Google continue de consacrer un effort particulier à la photographie sur ses téléphones Pixel, bien qu’il ait maintenant supprimé l’un des facteurs de différenciation à des fins de stockage dans le cloud: Google Photos illimité. Une grande partie de ces efforts sont des logiciels et se reflètent dans votre application, dans Google Camera, arrive maintenant à la version 8.1.

L’appareil photo de Google a déjà fait un pas en avant avec le lancement du Pixel 5 en octobre dernier mais maintenant il va un peu plus loin. Et ça le fait apporter des nouvelles aux téléphones que l’application considère comme “compatibles”. Autrement dit, tous les modèles Pixel à l’exception de la première génération, puisque les Pixel 2 et Pixel 2 XL sont marqués comme les derniers à le recevoir.

Refonte et fonctionnalités supplémentaires pour tous les pixels

Cette version de Google Camera 8.1 vient déjà directement sur les modèles Pixel, car la version 8.0 a été réservée exclusivement au Pixel 5 lors de son lancement. La grande nouveauté qu’il apporte est qu’il est repensé, en tirant mieux parti de la barre d’options inférieure et en ajoutant des fonctions supplémentaires à activer d’une simple pression sur l’écran.

Google Camera vient d’être mis à jour pour moi via la version 8.1.008.341125824 du Play Store

Sur le Pixel 4 XL. On dirait une refonte de l’interface utilisateur. @ AndroidPolice @AndroidAuth @xdadevelopers @ArtemR @derekmross @verge pic.twitter.com/T0J7jKoFkB – Kelvin Peralta (@ KaKito_24) 12 novembre 2020

Plus précisément, nous parlons des fonctions “Zoom Audio” ou du zoom vidéo classique, qui sont désormais plus facilement activables. Maintenant apparaît nouvelles options de stabilisation vidéo dans l’application, y compris le Cinematic Pan publié par le Pixel 5 susmentionné. Cependant, on ne sait pas combien de ces fonctions atteindront tous les modèles Google Pixel, car les modèles plus anciens ont peut-être des coupures en cours de route.

Comme dans le cas des versions précédentes, la version 8.1 de Google Camera peut être téléchargée depuis Google Play pour les appareils compatibles. Il est logique de penser que il ne faudra pas longtemps pour apparaître adapté aux autres téléphones mobiles et placé dans des référentiels comme GCamator, GCamloader et d’autres similaires. Nous serons attentifs lorsque cela se produira.

Via | 9to5Google

