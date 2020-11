Parmi les nombreuses fonctionnalités et avantages des nouveaux produits phares de Huawei, il en est un qui s’est avéré très utilisable à notre époque.

La nouvelle série Huawei Mate 40 n’a pas laissé les amateurs de technologie indifférents en raison de ses nombreuses fonctionnalités.

En dehors de l’univers Google, il fait très froid et de la marque chinoise ils ont fait un engagement fort pour l’innovation et pour le propre développement d’outils qui améliorent l’expérience utilisateur.

Parce que ce n’est qu’alors qu’ils attireront à nouveau cet utilisateur qui a fui par peur de trouver un téléphone sans les fonctions Google made in auxquelles il était si habitué.

Dans cette nouvelle gamme de smartphones Huawei se trouve le Huawei Mate 40 RS édition Porsche, un smartphone spécial fruit de la collaboration entre la firme chinoise et le constructeur allemand de voitures de luxe Porsche.

En cela, en plus de des fonctionnalités améliorées pour être le haut de gamme le plus complet de Huawei, on trouve de nos jours un ustensile vraiment utile et que la société de Shenzhen a promu de manière particulièrement fonctionnelle.

Mesure de température en temps réel

L’outil dont nous avons parlé plus tôt est le thermomètre. Huawei a montré à quel point le système de mesure de température intégré dans le Porsche Design Huawei Mate 40 RS en l’utilisant comme mécanisme de contrôle avec les participants à sa conférence annuelle pour la présentation de nouveaux produits qui s’est tenue la semaine dernière à Shanghai.

Un utilisateur du réseau social Weibo a publié plusieurs images à son sujet.

Dans la présentation de ses derniers terminaux, Huawei a déjà signalé cette particularité, uniquement disponible dans la version spéciale créée côte à côte avec Porsche.

le Capteur infrarouge qui permet la mesure est intégrée dans le module de caméra arrière et peut détecter des températures de -20 degrés Celsius à 100 ° C dans les personnes et les objets.

