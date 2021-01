Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Probablement beaucoup d’entre nous avaient une carte Pokémon à un moment donné, soit parce que vous les avez collectées, qu’elles provenaient de vos amis ou parce qu’elles se sont retrouvées parmi vos jouets pour une raison quelconque, mais vous n’avez sûrement jamais eu une carte comme celle-ci: une Blastoise holographique, une carte extrêmement rare qui a été vendu 360 000 $ lors d’une vente aux enchères en ligne.

L’authentificateur de cartes à collectionner CGC Trading Cards a retransmis l’achat en direct via YouTube et a noté que la “carte de visite”, l’un des deux prototypes utilisés dans le marketing et la promotion créés par Wizards of the Coast “pour montrer à quoi elle ressemblerait. une carte Pokémon en anglais “à Nintendo.

Cette carte est la seule connue à exister encore, car comme ces deux ont été faites, à la fois avec un côté et avec un espace vide où le logo Pokémon aurait été, mais la localisation de l’autre carte est inconnue et c’est possible qu’il n’existe plus, donc cette Blastoise est vraiment unique en son genre.

“C’est un moment historique, Mesdames et Messieurs”dit le commissaire-priseur avant de parvenir à l’offre finale. L’acheteur était anonyme et le montant payé pour la carte égalise ainsi le record du montant le plus élevé payé pour une carte Pokémon anglaise, selon CGC.

