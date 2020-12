La Casa del Cine était un point de rencontre pour la communauté des cinéphiles de Mexico, une entité qui a été gravement touchée par la situation d’urgence sanitaire.

La contingence sanitaire est aujourd’hui l’une des affections sanitaires, sociales et économiques les plus graves que le C0VID-I9 ait connues.

Le lieu situé dans le centre historique de CDMX a été, comme un grand nombre d’entreprises, victime des conséquences économiques de la contingence.

La contingence sanitaire est sans aucun doute le casse-tête le plus grave que toutes les économies du monde aient souffert, en raison du pathogène qui a été chargé de générer toutes sortes de ravages sur le marché comme celui du cinéma.

L’une des principales conséquences constatées aujourd’hui du fait de la contingence a été la fermeture d’établissements physiques, qui sont devenus les premières victimes commerciales d’un phénomène aux grandes conséquences.

Après l’annonce de la fermeture de La Casa del Cine, les adieux ont été immédiats sur les réseaux sociaux, où les internautes ont regretté le départ de ce point de rencontre emblématique.

Comme La Casa del Cine, divers cinémas ont été fortement touchés par la pandémie, beaucoup d’entre nous se souviendront du témoignage qui a été enregistré sur les réseaux sociaux, lorsque le propriétaire d’un théâtre indépendant a dénoncé les promotions en direct de Mulan, lorsque Disney a annoncé qu’il ne serait pas en première la bande dans ces locaux.

L’ennui était dû au fait que de nombreux cinémas faisaient confiance à la promesse de la société de publier ce film moche dans leurs salles, mais elle a finalement pris la décision de faire la première uniquement via sa plate-forme de streaming.

💕 Merci beaucoup pour tant 💕 c’est la dernière semaine de ce refuge. Notre directeur a préparé une déclaration que vous pouvez lire ici 👉🏼 https://t.co/1HQs4OeKOW Nous espérons que vous rejoignez la nouvelle scène numérique de La Casa del Cine MX. #BienvenidxsTodxs pic.twitter.com/9ObGyuODaM – La Casa del Cine MX (@CasadelCineMx) 11 décembre 2020

Communiqué de presse de La @CasadelCineMx. Un câlin à toute l’équipe. Il y a quelques années, il a eu le plaisir d’y donner quelques cours. pic.twitter.com/bKqCHUI7M1 – Arturo Aguilar Figueroa (@aguilararturo) 13 décembre 2020

L’impact de la pandémie

La pandémie C0VID-I9 est aujourd’hui l’un des problèmes de santé les plus graves qui n’ont eu aucun scrupule à provoquer divers effets, qui nous préviennent sans aucun doute des effets d’un agent pathogène qui n’a pas donné de trêve, en raison de la Au contraire, il est devenu un avant et un après qui a été vécu dans le monde.

Face à cette série d’effets, la capacité démontrée est celle des marques, de plus en plus impliquées dans des tâches, à travers lesquelles sont déterminées des lignes directrices de plus en plus pertinentes.

