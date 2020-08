Une étrange nouvelle est sortie du monde geek et s’est installée carrément dans les sphères de la géopolitique, de l’histoire de la répression et de la censure numérique. Quelques jours avant la dernière tranche de Appel du devoir, il a été rapporté que le gouvernement chinois a interdit la reproduction de la nouvelle bande-annonce de cette franchise de jeux vidéo gâtée.

Sur le net, cette nouvelle a surpris les locaux et les étrangers … surtout parce que la bande-annonce ne mentionne même pas le géant asiatique.

Cependant, le petit problème – devenu gigantesque avec les accusations de censure – repose sur quelques secondes de la vidéo diffusée à l’international. Avec la présentation du nouveau Appel du devoir, touché des fibres délicates pour le gouvernement de Chine et ils leur ont rappelé une très longue histoire de répression.

Plus précisément? Non, ça n’a rien à voir avec Winnie l’ourson (pas désolé). En fait, la vidéo seulement rappelé pendant quelques instants le massacre de Tiananmen.

Au cas où vous ne seriez pas impliqué dans l’affaire: le nouvel opus de cette franchise édité par Activision ce prochain s’ouvre 26 août et est intitulé «Call of Duty Black Ops: Guerre froide ». Comme vous pouvez l’imaginer d’après son nom, le jeu vidéo sera axé sur l’histoire de la guerre froide et ses créateurs ont insisté sur le fait qu’il s’inspirerait des chapitres actuels de l’histoire.

Il n’est donc pas étonnant que cela soit mentionné l’un des événements les plus emblématiques et les plus violents des années quatre-vingt.

Connaissez votre histoire ou vous serez condamné à la répéter

La nouvelle bande-annonce de «Call of Duty Black Ops: Guerre froide » dure seulement une minute et il est intitulé «Connais ton histoire» – bien que plus tard ils la complètent par «ou tu seras condamné à la répéter».

C’est une histoire sur le tumultueux 20e siècle et est illustrée par des événements politiques et guerriers du monde entier.

En un instant, des images du massacre de Tiananmen: une confrontation de Juin 1989, dans Chine, ce qui reste plus de 10 mille manifestants sont morts et cela a marqué une période de répression policière pour la nation asiatique.

Pendant des années, le gouvernement chinois aurait tenté d’arrêter ou d’interdire toute mention de l’incident.

La «version chinoise» de la bande-annonce de Call of Duty

Même si Chine c’est un marché gigantesque pour Activision et son Appel du devoir, dans les réseaux sociaux asiatiques n’a pas pu trouver la nouvelle bande-annonce attendue de la franchise de jeux vidéo de guerre.

Au lieu de cela, Vice News rapporte, un peu plus tard, ils ont commencé à partager une version modifiée.

Fait intéressant, la version qui est arrivée Chine cela n’a duré que 59 secondes car les références au massacre de Tiananmen avaient été supprimées. « Le gouvernement fait attention à la vidéo car elle rappelle aux gens leurs atrocités », a commenté un joueur interrogé par Vice nouvelles. « Ils essaient d’effacer ce qui s’est passé sur la place, mais nous ne l’oublierons jamais. »