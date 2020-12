Si vous êtes un utilisateur de Google Photos, vous connaissez sûrement déjà son intégration avec Google Maps, grâce à laquelle vous pouvez voyager en images à travers les endroits où vous avez autrefois pris des photos et vous économisez sur le service de stockage géant Internet. C’est une fonction curieuse et émotionnelle qui dans la dernière mise à jour de l’application pour Android et iOS gagne de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, en entrant dans la section de recherche de l’application mobile Google Photos, pour plus d’informations dans la recherche de carte, vous pouvez faire le tour des photos que vous avez et des lieux où elles ont été prises, à travers la vue de carte qui comprend dit et en mode «chronologie», la principale nouveauté de cette mise à jour. De plus, la possibilité de voir l’itinéraire exact que vous avez parcouru au cours d’une période spécifique et les photos que vous avez prises est également incluse.

Pour ce faire, il est inutile d’ajouter, vous devez avoir activé l’option «Montrez votre chronologie privée»Dans les préférences de l’application, ainsi que l’activation de l’historique des positions sur Google Maps. Le reste est fait par la «magie» de Google. Bien entendu, Google souligne que cette fonctionnalité est totalement privée et uniquement visible par l’utilisateur.

Image: 9to5Google

Image: 9to5Google





En revanche, ce n’est pas la seule nouveauté qu’apporte la nouvelle version de Google Photos pour Android et iOS, et c’est que, comme cela se produit dans Google Maps, la chronologie peut être superposée avec différentes vues de la carte: la valeur par défaut (celle disponible jusqu’à présent), une mise en surbrillance et une via la vue satellite. Celui qui est le plus approprié sera décidé par l’utilisateur, car cela dépend beaucoup des trajets effectués.

Cependant, il est vraiment curieux que lorsque vous effectuez un zoom avant sur un emplacement particulier, Google Photos vous montre toutes les photos que vous y avez prises au fil du temps.

Il y aura ceux qui verront cela comme un autre affront à la vie privée – cela peut être désactivé – et qui le prennent beaucoup mieux, car la vérité est que la fonction est très frappante et si Google Maps et Google Photos sont déjà utilisés, il ne devrait pas y avoir de problème majeur en intégrant les deux services pour augmenter leur fonctionnalité. Ce sont les domaines dans lesquels Google excelle, et si vous songez à un stockage illimité, détrompez-vous.