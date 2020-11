Dans le blog Google, la société a donné une série de conseils pour les voyages de vacances à venir cette saison de Noël qui débutera dans deux semaines, et parmi les recommandations qu’elle a annoncées deux nouveautés que nous verrons bientôt dans Google Maps et Google Photos.

Google améliorera la chronologie de l’historique de nos positions pour nous permettre de découvrir notre voyages Et puissance voir sur Google Photos l’itinéraire de nos photos.

Deux nouveautés pour revivre nos voyages

Très bientôt dans la section “Votre chronologie” de Google Maps le nouvel onglet «Voyage» sera activé. Là, nous pouvons voir un résumé de nos vacances passées, montrant tous les sites visités, le nombre total de kilomètres parcourus et les modes de transport utilisés pendant le voyage.

Ces itinéraires de voyages précédents peuvent également être consultés et partagés avec nos contacts à partir de l’onglet “Voyages” sur google.com/travel. L’ensemble de l’itinéraire sera partagé, y compris les hôtels, les restaurants, les musées et l’entreprise pour laquelle nous avons reçu une confirmation de réservation dans Gmail. Ainsi, notre famille et nos amis pourront voir les autres lieux visités et les itinéraires de notre voyage en tant que guide de voyage personnel.

Enfin, la carte Google Photos ne permet actuellement de voir que des photos regroupées par emplacement, mais cela changera dans les semaines à venir grâce à l’intégration votre chronologie vous pouvez donc filtrer par jours et ainsi voir les photos et l’itinéraire que vous avez suivi pour faire une des photos.

Via | Google

