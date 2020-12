Au début de cette semaine, la triste nouvelle de l’effondrement et de la destruction de l’Observatoire d’Arecibo à Porto Rico, également connu sous le nom de Centre national d’astronomie et d’ionosphère, a été publiée. un télescope puissant suspendu dans une structure suspendue dans les airs. Et c’est que malgré le fait que ce travail d’ingénierie ait réussi à rester stable pendant des années, les derniers dommages aux câbles de serrage ont fini par entraîner des dommages irréparables qui indiquaient déjà cette issue inévitable.

C’est la raison pour laquelle, sans savoir quand cette chute se produirait, les opérateurs du centre de contrôle des opérations d’Arecibo ont pu capturer en vidéo le moment exact de l’effondrement de cette structure de 900 tonnes et plus de 300 mètres de diamètre, coïncidant avec le vol d’un drone qui cherchait à analyser la faute plus en détail, capturant le moment exact de l’accident.

Les images marquantes au moment où plusieurs câbles se sont cassés, faisant basculer la plate-forme vers l’extérieur et heurter le côté de la plaque. Et c’est que l’effondrement de la structure principale a également provoqué la démolition d’une partie des trois tours de support qui entouraient l’installation, d’où pendaient les câbles d’acier qui maintenaient la plate-forme en l’air.

Maintenant, NSF essaie de trouver une voie à suivre, qui consiste principalement à déterminer comment nettoyer la zone de l’observatoire d’Arecibo en toute sécurité. Les ingénieurs doivent effectuer une évaluation environnementale complète de la zone et déterminer la stabilité des structures restantes.

Le remplacement d’Arecibo serait un processus beaucoup plus long, ce qui impliquerait des décisions des législateurs. “En ce qui concerne le remplacement, la NSF a un processus très bien défini pour le financement et la construction d’infrastructures à grande échelle – y compris des télescopes”, a déclaré Ralph Gaume, directeur de la division des sciences astronomiques de la NSF. processus pluriannuel impliquant les crédits du Congrès, l’évaluation et les besoins de la communauté scientifique. Il est donc trop tôt pour nous de commenter le remplacement.

Une chute qui résonnera tout au long de la Voie lactée

Avec une histoire de plus de 6 décennies, ce radiotélescope a atteint Capturez les éclats de la Voie lactée à des milliers d’années-lumière. Mais son travail n’était pas seulement d’écouter, mais aussi de servir de plateforme pour envoyer des signaux. Dans un acte de démonstration de ses capacités lors de son inauguration, j’ai envoyé un message aux confins de notre galaxie, le fameux Message d’Arecibo, un code de base qui tente d’encapsuler les informations les plus importantes sur qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous voulons.

Cependant, malgré le fait que la National Science Foundation travaillera éventuellement à la reconstruction de l’Observatoire d’Arecibo, pour le moment la Chine a déjà repris son rôle en son absence. Et c’est celle inaugurée cette même année, le radiotélescope FAST se dresse actuellement comme la plus grande structure astronomique faite par l’homme, avec 500 mètres de diamètre, et une plus grande puissance qui permettra de capturer et d’envoyer de meilleurs signaux.