De Barcelone et avec le nom évocateur de Cada dia, tous les jours ou tous les jours en espagnol. C’est ainsi qu’une application créée pour atteindre vos objectifs, atteindre vos objectifs ou changer vos habitudes est présentée. Un assistant pour faire des changements dans votre vie.

Disponible en version en ligne, il dispose d’une application pour Android et pour l’ensemble de l’écosystème Apple: iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Vous pouvez donc l’utiliser et suivre vos progrès quotidiens partout. Voilà la clé.

Ce n’est pas facile de changer ses habitudes. Chaque année, nous considérons améliorations et changements dans notre vie, mais nous y allons rarement et il nous est difficile d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à moins que nous ne nous y consacrions. temps et importance ce qu’ils méritent.

Chaque jour chaque jour

Le créateur de Cada dia est Joan Boixadós, un développeur indépendant d’applications et de sites Web, et photographe et musicien à ses heures perdues. Et parmi ses dernières créations, une application avec laquelle atteindre vos objectifs basés sur l’effort et la détermination. Ou comme le dit la page officielle de cette application: Chaque jour, cela devient un peu plus facile. Mais tu dois faire tous les jours, et c’est le plus dur.

Il y a précisément la clé de tout changement d’habitudes. Le premier jour est facile. Le second aussi. Mais le problème atteint le troisième, le quatrième ou le cinquième. Changer quelque chose dans votre routine est difficile car vous devez fais-le tous les jours, jusqu’à ce que vous vous y habituiez.

Mais pour vous faciliter la tâche, le type d’applications Cada dia. Le plus frappant est son parier sur le graphisme. Les couleurs vives qui inonderont votre calendrier au fur et à mesure suivre vos objectifs. Et pour ne pas s’endormir, l’application a avertissements et alertes pour vous faire avancer.

Avec Cada dia Il vous sera plus facile d’organiser vos habitudes. Peu importe que ce soit un, deux ou dix. Vous pouvez les suivre tous dans un calendrier pratique et ainsi visualiser votre progression avec un code couleur. Et tout cela depuis votre smartphone, montre intelligente, ordinateur ou tablette.

Toutes les habitudes à portée de main

L’application est gratuite par défaut, ce qui offre la possibilité de gérer jusqu’à trois habitudes en même temps. Si vous souhaitez organiser plus de buts ou d’objectifs, ainsi que d’autres fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez vous abonner à Cada dia chaque mois ou chaque année. Une incitation de plus à se conformer à ce changement d’habitudes.

Cuisiner, méditer, jouer d’un instrument, lire plus, avoir une vie plus active … Toute habitude est bonne, donc avec un peu de courage et l’aide de Cada dia vous pouvez remplir les résolutions du nouvel an. Peu importe l’ampleur des changements, vous pouvez commencer par de petits changements, les suivre et atteindre des objectifs toujours plus ambitieux.

Vous trouverez plus d’informations sur Cada dia sur sa page officielle. De plus, vous pouvez consulter ses questions fréquemment posées ou contacter son auteur.

L’article La clé pour atteindre vos objectifs et vos nouvelles habitudes, les poursuivre chaque jour a été publié dans Explica.co.