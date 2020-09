L’opération de vente au détail est devenue une question de grande valeur sur le marché, en raison de la situation d’urgence qui existe.

Un point de vue que l’on ne peut sous-estimer est le coût d’une opération.

Un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue aujourd’hui est la manière dont les grandes marques de distribution continuent de fonctionner.

Aujourd’hui, toutes sortes de défis se sont posés sur le marché et parmi ceux-ci, nous trouvons ceux qui ont trait à l’innovation et à la manière d’opérer sur le marché.

Un point qu’il ne faut pas sous-estimer est la manière dont se déroule l’opération de vente au détail, notamment via les points de vente physiques, qui ont aujourd’hui su établir des valeurs de référence.

Ces points de départ sont sans aucun doute un point clé pour comprendre la consommation et pas seulement cela, pour définir de nouvelles lignes directrices telles que la livraison à domicile et d’autres canaux de vente qui partent du point physique.

Face à cette batterie de défis, un élément qui est évident est celui qui a à voir avec la façon dont nous consommons aujourd’hui

Le point de vente physique est toujours d’actualité, mais ce qui est encore plus important, c’est la capacité de ces chaînes à innover dans l’expérience d’achat.

Maintenant lis:

Compte tenu de cela, nous voyons des macas comme Walmart parier sur la livraison d’achats à l’aide de drones, d’autres entreprises comme Amazon l’ont également fait, cependant, Walmart est remarquable car il s’agit d’une chaîne de magasins physiques qui a une longue liste de canaux de vente, comme celles qui ne nécessitent que vous pour récupérer vos achats dans le parking des magasins.

Le coût d’ouverture d’un magasin

La Comer a ouvert le premier magasin de cette chaîne à Aguascalientes et le fait a servi de prétexte pour faire connaître le coût d’ouverture d’un magasin à l’intérieur de la république,

Selon la marque, le coût de cette opération était de 281 millions de pesos. Pour cet investissement, le magasin a obtenu plus de 5 mille 500 mètres carrés de point de vente, un parking pour plus de 600 voitures et un inventaire de plus de 34 mille produits.

L’investissement donne à La Comer un service Pick up et un système de livraison à domicile, ce qui ajoute sa deuxième ouverture jusqu’à présent en 2020, mais cette dernière ouverture est remarquable, puisqu’il s’agit de l’ouverture d’un magasin en pleine contingence.

Ces types d’opérations deviennent des indicateurs importants de la manière dont les marques innovent sur le marché et de la manière dont elles parient sur le point de vente où les aspects traditionnels comme le trafic piéton deviennent des paris nécessaires de la consommation.

Face à ce scénario, un élément que l’on ne peut sous-estimer est la façon dont les marques ont de plus en plus contribué à développer des éléments à travers lesquels elles parviennent à se consolider sur le marché.

Pensons à ce qui se passe dans l’environnement commercial actuel. Les points de vente physiques ont été les plus touchés par la pandémie, mais cela selon la catégorie du commerce de détail, car alors que Zara a dû faire une fermeture massive de magasins, Apple a ouvert des magasins qui surprennent par le design monumental qu’ils ont.

Cela nous amène sans aucun doute à regarder la stratégie d’Apple et comment il a réussi à consolider le point de vente en tant qu’allié de son plan d’affaires, alors que d’autres marques comme Microsoft ont dû fermer absolument tous leurs magasins dans le monde.