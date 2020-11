Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/11/2020 19:26

L’une des plaintes les plus courantes des utilisateurs concernant Playstation 4 et ses différentes variantes sont le niveau sonore des fans, en particulier dans les jeux exigeants graphiquement. Compte tenu de cela, Sony a promis que la PlayStation 5 aurait un nouveau système de refroidissement pour permettre à la console de fonctionner aussi silencieusement que possible, et sur la base de cette comparaison, ils semblent avoir réussi.

Comparaison de deux bruits de PS4 vs # PS5.

Quel soulagement! pic.twitter.com/tF0zvJT0Cg – Humberto Pedro #Humaboy (@hscpedro) 7 novembre 2020

Comme vous pouvez l’entendre, le PS5 il est extrêmement silencieux par rapport à PS4 Pro. Bien sûr, la nouvelle console de Sony n’est pas totalement silencieuse car ses fans doivent faire leur travail, mais c’est certainement une grande amélioration par rapport aux consoles précédentes. De même, vous voudrez jouer avec des écouteurs pour découvrir Audio 3D.

le PS5 il est déjà disponible dans notre pays. Ici, vous pouvez déjà jeter un œil à notre critique écrite.

La source: Humberto Pedro

Le mode PvP de Destiny 2 fonctionnera à 120 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X / S

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.