Le phénomène de ARPG chinois avec Impact Genshin Le plomb a explosé cette année. Le jeu vidéo développé par les Chinois à partir de MyHoYo Il a fait sensation dans le monde entier grâce à son modèle gratuit, son histoire et son gameplay. Maintenant du géant asiatique, ils créent un jeu vidéo qui pourrait emporter le public.

Il s’agit de Premier titre du studio chinois Hotta Studio, Tower of Fantasy, autre ARPG Monde ouvert et style anime, mais avec un thème fantastique plus futuriste. Le titre a été présenté dans le ChineJoy 2020 en juin dernier, mais maintenant le jeu est entré dans sa phase bêta pour Chine et fait sensation parmi ses joueurs.

Comme Impact Genshin, ce jeu sera gratuit et peut être apprécié sur les téléphones mobiles et PC. Il combinera des éléments d’exploration, d’aventure et de combat intense en temps réel avec des armes magiques et blanches. La personnalisation jouera également un rôle important dans ce titre, ainsi que dans ses graphismes pilotés par le moteur Unreal 4. Même les véhicules seront un élément fondamental de Tour de fantaisie, où nous aurons des motos, des mèches et même des jetpacks.

Le combat en temps réel est rapide et fluide, avec de nombreux effets spéciaux pour ravir les yeux. Il y a aussi de nombreux puzzles et défis d’exploration pour ne manquer aucun coin. À propos du mode multijoueur, on ne sait pas encore grand chose, mais ses développeurs disent que ce sera un grand saut contre la concurrence.

Tour de fantaisie Il sera disponible dans le courant de 2021 toujours sans date précise, mais la bêta a déjà commencé en Chine et vous pouvez voir ici un gameplay de la bêta, pour vous donner une idée de ce que les Chinois apportent. Hotta Studio.

