RedMagic Cyberpods: le design “ gaming ” vient à ces écouteurs bon marché avec une latence ultra-faible

RedMagic vient de présenter les Cyberpods, des écouteurs True Wireless avec une esthétique de jeu et une latence ultra-faible afin que nous puissions jouer de la meilleure façon possible. Ils viennent à un prix assez compétitif pour changer et avec un design qui fera tomber plus d’un utilisateur en amour.

Nous allons vous dire les spécifications et caractéristiques techniques de ces écouteurs, qui sont considérées comme une alternative économique sur le marché, avec le clin d’œil «gaming» comme attraction principale.

Fiche technique RedMagic

Cyberpods Nubia Red Magic

POIDS

Écouteurs: 5 g

Etui: 58,4 g

UN CODEC AUDIO

Bluetooth SBC / AAC

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 5.0

LA RÉSISTANCE

Certification IPX5

BATTERIE

Écouteurs: 4 heures

Etui: 16 heures

PRIX

49,90 euros

Design par et pour les joueurs

La première chose qui ressort de ces nouveaux écouteurs est le design. S’éloignant de la conception «standard» similaire aux AirPods que nous voyons tant cette année, dans ces Cyberpods, nous avons un design beaucoup plus frappant et anguleux. Ils ont un coussin pour aller dans l’oreille, mais la tête et le cou sont assez différents.

Le point clé de ces écouteurs est la latence, qui tombe à 40ms si on utilise un appareil de marque

Au-delà du design, ces écouteurs ont un haut-parleur de 8 millimètres, pas trop gros, même s’il faut garder à l’esprit que nous avons affaire à des TWS assez bon marché. Une bonne plage dynamique est promise avec l’audio, bien qu’ils se concentrent plus sur les jeux que sur la musique elle-même.

Pour améliorer l’expérience de “ jeu ”, ces Cyberpods ont un mode de jeu qui promet 39 millisecondes de latence, l’une des plus basses que nous ayons vues dans les casques bon marché. Ce mode ne sera disponible que sur les appareils Red Magic, dans d’autres mobiles, ils fonctionneront avec une latence de 60 ms.

Ils ont des commandes tactiles, en plus de la connectivité Bluetooth 5.0. Au niveau de l’autonomie, ils promettent quatre heures au total, qui peut aller jusqu’à 20 dans le cas où nous utilisons le cas. Ce n’est pas une gamme stellaire, mais cela devrait suffire pour quelques instants de vice.

Prix ​​et disponibilité des Cyberpods Nubia Red Magic

Ces écouteurs seront disponibles en Europe au prix de 49,90 euros. Ils peuvent être achetés à partir du 20 novembre.

Partagez RedMagic Cyberpods: le design “ gaming ” vient à ces écouteurs bon marché avec une latence ultra-faible