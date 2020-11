One Piece est l’un des l’anime le plus ancien de l’histoire, qui a réussi à accueillir un grand nombre de followers dans le monde. Et sans aucun doute, l’une des choses qui a le plus surpris avec ce projet a été voix animées officielles, en particulier ceux qui donnent vie à pirates au chapeau de paille.

C’est le cas de Mayumi tanaka, une des Principales stars de One Piece et qui a personnifié la voix de Singe de Luffy du premier chapitre. La même chose il y a quelques jours a ouvertement déclaré que peut-être Je ne peux pas vivre pour voir la fin de l’anime, quelque chose qui a très découragé ses fans.

Sera-ce la fin de Mayumi Tanaka

La doubleuse connue sous le nom de Mayumi tanaka il possède joué différents personnages dans divers anime, et l’un des plus importants de toute sa carrière a été Luffy. Cependant, ces dernières années, il y a eu quelque chose touchés par des problèmes de santé et on ne sait pas ce qui pourrait arriver dans les prochains jours.

Tanaka Mayumi: Je n’ai jamais pensé que One Piece serait aussi long. Chaque année, Oda me disait: “Mayumi-san, ce serait fini dans 10 ans.” Je ne sais pas si je serais en vie jusqu’à la fin de l’OP… Si je choisis un remplaçant maintenant, peut-être que les fans de l’OP l’accepteront (quand je mourrai). pic.twitter.com/iSiolSUV2Q – Wanda (@blondemarimo) 4 novembre 2020

L’interprète Tanaka M, a partagé sur Twitter un fragment d’un entretien Ils lui ont fait commenter ce qui suit: «Je n’ai jamais pensé que One Piece serait si long. Chaque année, Oda me disait: “Mayumi-san, ce sera fini dans 10 ans.” Je ne sais pas si je serai en vie à la fin de One Piece… Si je choisis un remplaçant maintenant, peut-être que les fans de One Piece l’accepteront (quand je mourrai) »

Quelque chose qui a sans aucun doute été assez intimidant pour les fans de cet anime incroyable. Pensez-vous que notre bien-aimée Mayumi Tanaka puisse résister jusqu’à la fin de One Piece?

