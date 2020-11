C’est très correct. Dans APPUYEZ SUR LE BOUTON nous avons pu passer les derniers jours à tester le Playstation 5 merci à nos amis de PlayStation Latam et voici notre critique.

N’oubliez pas de nous suivre partout parce que notre couverture de la prochaine génération ne fait que commencer, il y a des critiques de jeux de lancement à venir et plus encore. Et au cas où ils l’auraient manqué, Ici vous pouvez lire notre critique de la Xbox Series X.

Nous avons commencé.

Play Station il a l’habitude de gagner. La PS1 était un phénomène qui a anéanti TOUS ses rivaux, la PlayStation 2 est la console la plus vendue de l’histoire et la PS3 a réussi à regagner du terrain à la fin et a fini par surclasser la Xbox 360 même si les deux ont succombé à la Wii.

Quand la dernière génération a commencé, Playstation 4 Il a profité de chacune des malheureuses erreurs qu’il a commises Xbox avant, pendant et après le lancement de la Xbox One. Sony a frappé avec le tube et partout.

On pourrait penser qu’avec ce contexte, Sony pourrait se reposer sur ses lauriers et même être arrogant, car il aurait même beaucoup à concurrencer dans cette génération. Si c’est le cas, peut-être que les Japonais se trompent cette fois-ci … Mais nous y allons par parties.

Le point fort des consoles Sony a toujours été les très bonnes exclusivités. Les nommer serait risqué de peur de laisser de côté un titre inestimable, mais exclusivités Sony, ils peuvent facilement grimper dans n’importe quel Top 10 de tous les temps.

C’était un excellent argument de vente de la PS4 et que Sony ne semble pas vouloir s’éloigner pour cette nouvelle génération, tant la qualité des studios de Sony est indéniable, cependant, ils semblent tellement sûrs de cela que cela donnerait l’impression qu’ils le sont. ils s’endorment dans leurs lauereles; ne vous méprenez pas, ce sont de très très très bons lauriers.

La PlayStation 5 est une bête. Non seulement en puissance, mais en taille, ce sera sans aucun doute la première chose que vous remarquerez car il vous sera difficile de trouver un endroit pour le mettre soit horizontalement, soit verticalement. L’installation de la base pour pouvoir placer votre console est une obligation et un peu étrange, mais rien de compliqué.

Conception? bien John Oliver Il l’a parfaitement décrit: “On dirait un pingouin dessiné par Apple”, mais nous ne sommes pas venus discuter de la beauté ou non de la console.

Que peut faire votre PlayStation 5?

Oubliez la rétrocompatibilité absolue, ici vous pouvez jouer aux titres PS5 (duh) et PS4, pour ces derniers, il y aura une merveilleuse réduction du temps dans les écrans de chargement et des améliorations visuelles qui varient d’un jeu à l’autre. En peu de mots: Si vous avez une bibliothèque PlayStation 4, vous pouvez y jouer sur la PS5 et vous la verrez mieux que jamais.

Si vous possédez la version entièrement numérique de la PS5, vous ne pourrez évidemment lire que vos titres PS4 numériques. Au revoir à vos disques. Si vous possédez la version PS5 qui possède un lecteur, vous pourrez lire vos disques et jeux numériques de dernière génération.

Attention à l’espace de stockage, car il est d’environ 600 Go, c’est très peu à cette époque. Pour le moment, il n’y a pas d’options d’extension, mais Sony a annoncé qu’elles ne tardaient pas à arriver.

L’interface utilisateur est très utile, très conviviale à naviguer et à regarder. C’est la meilleure interface qu’ils ont présentée à ce jour. Le point le plus remarquable ici est le menu spécial de chaque jeu qui indique la progression de chaque niveau, les trophées et autres en pourcentages.

Parlons de jeux …

Voici quelques détails à considérer. Au lancement, il n’y a qu’un seul titre vraiment exclusif, c’est Les âmes du démon que nous sommes déjà en train de réviser pour en faire un examen. Cependant, nous avons eu l’occasion de tester Spider-Man: Miles Moralesy est un super jeu. Si vous songez à un titre pour accompagner votre PS5, c’est bien celui-ci. La revue complète sera publiée prochainement. Ce n’est pas un titre exclusif, il sortira également sur PS4, mais c’est merveilleux.

Par rapport à Les âmes du démonSans entrer dans les détails, c’est aussi un titre surprenant partout où vous voulez le voir. Quelque chose de définitif que vous devez expérimenter par vous-même.

À ce stade, rien de Sony a présenté dans le département des jeux ne nous fait penser que nous voyons toute la puissance de la console. Nous attendrons l’arrivée de jeux plus exclusifs et ensuite nous verrons bien.

Sur toutes les PS5, un jeu appelé Salle de jeux d’Astro. Joue-le. Pour rien au monde ne manque ce titre. Non, ce n’est pas un jeu merveilleux, c’est plus une démo technique de ce que le véritable joyau de Sony peut faire, c’est-à-dire: Le contrôle Dualsense.

Le Dualsense est la véritable nouvelle génération

Oubliez les graphiques, 120 fps, 8K et autres problèmes. La chose la plus nouvelle que nous ayons vue jusqu’à présent, c’est le contrôle de Playstation 5, le très bien nommé Dualsense.

Depuis les commandes de la Wii, il n’y a pas eu d’innovation aussi fraîche et utile sur une manette. Oubliez l’horrible sixaxis PS3 ou le Kinect invasif; Dualsense est là où se trouvent les vraies possibilités pour l’avenir.

C’est difficile à expliquer, mais grâce à ce contrôle, vous pouvez ressentir lorsque votre personnage marche sur la glace ou le sable, vous sentez le vent courir … Vous souvenez-vous de cette sensation du métro passant sur les voies? Ce contrôle le recrée parfaitement, c’est presque impossible à croire et ce n’est pas une émotion qui s’estompe après plusieurs heures de jeu.

Les déclencheurs R2 et L2 ont une résistance programmable. Autrement dit, la pression que vous devrez appliquer variera en fonction de l’action de votre personnage. Allez-vous traverser New York? Les déclencheurs auront une légère résistance avant d’atteindre une version complète pendant la sortie du Web, rien que cela. La même chose lorsque vous êtes sur le point de tirer une flèche sur un arc dans la salle de jeux d’Astro.

Maintenant, c’est une épée à double tranchant, car rien ne nous garantit qu’avec le temps, les développeurs mettent de côté l’innovation que le dualsense présente et tout est sous contrôle plein de possibilités gaspillées comme celles de Switch. Rappelez-vous à quel point le capteur de mouvement, le grondement HD et la caméra infrarouge étaient géniaux sur les inconvénients? À quand remonte la dernière fois qu’un développeur autre que Nintendo a utilisé ces fonctionnalités?

Nous sommes préoccupés par ce droit Salle de jeux d’Astro, la batterie se décharge assez rapidement dans le Dualsense, environ 4 heures dans nos tests. Oui, c’est un jeu qui t’exige beaucoup à contrôler, mais nous voulons que cela fonctionne toujours à 100%, nous ne voulons pas qu’ils le limitent, pour cela ils l’ont fait avec tant de possibilités.

Dans d’autres jeux, le Dualsense nous a duré un très bon 9 heures d’utilisation continue environ, bien que le câble qui accompagne la console pour charger la commande, il est assez long pour vous permettre de continuer à jouer pendant que vous rechargez la batterie.

En conclusion…

Sony est livré avec tout cette génération. La Playstation 5 est une excellente console qui, en puissance et en capacités, ne laisse rien à désirer. Cependant, il a ses inconvénients comme un faible espace de stockage et une rétrocompatibilité limitée.

Sony mise sur les jeux, l’immersion, les exclusivités, l’audio … Sera-ce suffisant pour rivaliser dans un monde où il existe déjà des services comme la rétrocompatibilité absolue, le Game Pass et le cloud?

Dans APPUYEZ SUR LE BOUTON Nous savons que les joueurs sont très passionnés par la console de leur choix, c’est pourquoi notre couverture est à 100% axée sur l’objectif. Ici vous trouverez tous les espaces officiels de PTB afin que vous puissiez continuer tout ce que nous allons faire avec cette nouvelle génération. Nous enregistrons déjà une nouvelle saison de podcasts.

Texte de Pablo Corzo pour APPUYEZ SUR LE BOUTON.