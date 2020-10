Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il ne fait aucun doute que nous vivons un bon moment dans les jeux vidéo, car en plus de toutes les propositions actuelles qui existent, il y a aussi de la place pour des genres qui ont été perdus dans le temps et qui peuvent maintenant être de retour. La course futuriste était autrefois la sensation pour de nombreux joueurs et bien qu’aujourd’hui l’attention se concentre sur les simulateurs, le studio R8 Games a choisi de ramener le type de jeu vidéo devenu génial avec des titres légendaires tels que F-Zero. et WipeOut.

Par le biais d’un communiqué de presse, R8 Games a donné le signal de départ de PACER, un titre qui dans son avant-première a été considéré comme une lettre d’amour pour les jeux de course futuristes d’antan. Ce jeu, qui se déroule en 2075 et dans le championnat du monde de course antigravité, a un mode campagne pour un joueur où vous emmènerez un pilote débutant au sommet des compétitions futuristes. De la même manière, PACER dispose d’options de personnalisation pour 5 types de véhicules auxquels vous pouvez modifier l’image, ses armes et ses spécifications pour trouver l’équilibre des performances qui vous permet de gagner.

D’autre part, R8 Games a doté PACER de 14 pistes uniques qui ont des variantes de nuit, de miroir et inversées, de sorte qu’il dispose de suffisamment d’options pour expérimenter une vitesse maximale dans différents environnements.

En ce qui concerne le multijoueur, PACER permet de jouer en ligne jusqu’à 10 joueurs simultanés et au total, en ajoutant le mode campagne, il dispose de 8 modes de jeu, dont Flowmentum et Storm, dont l’inspiration est dans la proposition réussie de Battle Royale.

Bien sûr, on ne pouvait pas parler d’héritier de WipeOut sans musique d’accord et PACER revendique le travail artistique de Tim Wright, mieux connu sous le nom de CoLD SToRAGE, qui présente différents thèmes de musique électronique qui mettent en valeur l’expérience à grande vitesse dans cette proposition futuriste. De plus, d’autres artistes ont mis leur musique dans le jeu, donc leur bande originale compte plus de 80 chansons.

PACER est maintenant disponible sur PS4 et PC via Steam et devrait bientôt arriver sur Xbox One.

Restez informé, dans LEVEL UP.