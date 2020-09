Un joueur PlayStation 4 a utilisé Rêves pour créer un niveau qui ressemble étonnamment à la vraie vie. Dreams est un système de création de contenu sorti plus tôt cette année pour la PS4. Il permet aux joueurs de créer et de partager leurs propres jeux, et dispose même d’une fonction VR pour ajouter un nouveau niveau d’immersion à la vaste bibliothèque de contenu généré par les utilisateurs de la plate-forme. Malgré le cycle de développement atrocement long de Dreams, il a été très bien accueilli et a reçu des critiques élevées de la part d’un certain nombre de critiques, y compris celle de ..

Comme on peut s’y attendre d’une plate-forme comme Dreams, qui impose peu de limites au-delà de sa propre créativité, les joueurs ont réalisé des créations vraiment impressionnantes. De nombreux fans de Dreams ont utilisé le moteur pour essayer de recréer des jeux vidéo bien-aimés tels que Fall Guys ou The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Un joueur particulièrement créatif a même commencé à utiliser le mode VR du jeu pour recréer des attractions Disney bien-aimées comme Space Mountain et Indiana Jones Adventure, dans le but de maintenir la magie Disney vivante pendant la quarantaine COVID-19.

Mais un utilisateur a porté la puissance de la plate-forme Dreams à un tout autre niveau. YouTuber Bad Robo travaille sur un projet Dreams très ambitieux avec un niveau de détails réalistes pratiquement inégalé, même par les hits AAA les plus chers. La création la plus récente de Bad Robo, A Walk In The Park, est présentée dans une vidéo de deux minutes et demie qui, comme le titre l’indique, présente une promenade dans le parc. Les arbres et les buissons entourant le joueur semblent d’une réalité alarmante, tout comme les bâtiments qui se profilent à l’arrière-plan. Si quelqu’un voyait une capture d’écran de cette vidéo, il pourrait facilement la confondre avec une photographie réelle, du moins à première vue. Mais le dévouement de Bad Robo au réalisme ne s’arrête pas là; alors que le joueur explore cet espace incroyablement réaliste, la conception sonore vend l’illusion de manière considérable. Les feuilles craquent sous les pieds, les oiseaux chantent au loin et le vent bruit de façon réaliste à travers les arbres. Découvrez-le ci-dessous.

Il faut se demander combien de temps même cette brève balade à travers les bois a pris pour se mettre en place. L’attention portée aux détails est époustouflante et il semble que rien n’ait été négligé. Tout a été étoffé, jusqu’aux graffitis gravés dans l’une des dalles d’un mur de jardin. Même les bâtiments au loin semblent entièrement réalisés. Peu de créations Dreams ont ce niveau de polissage. Certains d’entre eux sont carrément janky, comme un remake infâme de Fall Guys.

Il est toujours fascinant de voir ce que les gens sont inspirés à créer lorsqu’ils disposent des bons outils. L’industrie du jeu vidéo a longtemps été un puissant débouché pour la créativité, en particulier avec les jeux sandbox ouverts comme Minecraft, où quelqu’un a récemment lancé un projet pour reproduire la planète entière dans le jeu emblématique. Une plateforme comme Rêves, qui a été conçu explicitement pour que les fans créent des choses, est sûr de donner des projets magistraux comme celui-ci. Les fans attendent certainement avec impatience le prochain chef-d’œuvre de Bad Robo, mais s’ils continuent à travailler avec ce niveau de détail, cela prendra certainement un certain temps à apparaître.

Source: Bad Robo / YouTube