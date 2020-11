La cupidité, l’un des 7 péchés se reflète dans cette illustration de la meilleure façon

L’anime Seven Deadly Sins est l’un des anime les plus populaires grâce à la représentation de personnes très puissantes. À tel point que des centaines d’adeptes ont l’habitude de créer d’incroyables illustrations de leurs protagonistes préférés montrant différentes facettes des personnages à travers des fanarts et des illustrations.

Savoir plus: The Seven Deadly Sins: Escanor a déjà sa version dans la vraie vie (comprend les muscles)

Cependant, cette fois, un adepte et utilisateur de la plate-forme DeviantArt a partagé une illustration de la redoutable Interdire, qui expose dramatiquement le péché de la cupidité.

Interdire d’honorer son péché cardinal

Dans l’image, vous pouvez voir l’une des dernières créations de l’artiste K-artss, où il montre son Rendu d’artiste de Ban from The Seven Deadly Sins, et comme vous pouvez le voir, la superbe allure qui caractérise le personnage est inégalée.

Ce fan montre le péché qui identifie le personnage Ban

Le personnage en question regorge de détails, parmi lesquels nous pouvons souligner: la cicatrice sur son cou causée par Meliodas, ses cheveux bleu clair, ses yeux écarlates, son corps tonique et comme détail essentiel le renard sur son côté droit.

Pensez-vous qu’il manque un détail dans cette illustration?

