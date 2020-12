La date de sortie du jeu Gotham Knights a été divulguée.

Warner Bros et DC ont annoncé il y a quelques mois Gotham Knights, le nouveau jeu d’action à la troisième personne en monde ouvert développé par Warner Bros. Games Montréal. Le titre présente des personnages de l’univers Batman alors qu’ils jouent les rôles de Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin., une nouvelle garde de super-héros qui doit assumer le rôle de protecteurs de Gotham City après la mort de Batman. Très peu de choses étaient connues, et seulement quelques détails de leur système de progression pour les quatre personnages. Aujourd’hui nous connaissons la date de départ possible.

Jour et mois de départ possibles

La date de sortie provient du compte Twitter officiel de Gotham Knights et, à première vue, ne semble être rien de plus qu’un simple tweet de célébration de Noël. Bien que tout puisse en effet se terminer ainsi, les fans ne pouvaient s’empêcher de remarquer les dates sur l’affiche au centre d’une image jointe. L’image présente une affiche publicitaire pour un cirque, qui arrivera du 16 juillet au 21 juillet. Nous vous laissons la publication:

Noël à Gotham est autre chose. #GothamKnights pic.twitter.com/TZ3yZyqJpv – Gotham Knights (@GothamKnights) 25 décembre 2020

Bien que l’affiche fictive serve à indiquer que ce spectacle durera du 16 au 21 juillet, En fait, la disposition des chiffres et du mois suggère que le 16 juillet 2021, il se passera quelque chose d’important lié au jeu. De nombreux utilisateurs pensent que ce sera sa date de lancement, car il est confirmé qu’il arrivera au cours de l’année prochaine, mais cela pourrait aussi être un événement avec des nouvelles, car il correspond bien aux dates des événements de jeux vidéo d’été traditionnels.

Pour le moment, il faudra attendre le 16 juillet pour le savoir officiellement. Pour le moment, ce que nous savons, c’est que Gotham Knights arrivera dans le courant de 2021 sur les plates-formes PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC.