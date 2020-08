La date de sortie de la PS5 pourrait actuellement être prévue pour le vendredi 13 novembre, selon des sources proches des projets de Sony et préparant le lancement de la console.

VGC s’est entretenu avec des sources de développement et de vente au détail qui auraient été informées que la Xbox Series X sera déployée le 6 novembre et la PS5 une semaine plus tard.

Chacune de ces dates de publication pourrait changer en raison de la pandémie de COVID-19.

Septembre commence la semaine prochaine, et pourtant nous ne savons toujours pas quand la PlayStation 5 et la Xbox Series X sortiront. La logique voudrait que les deux consoles soient disponibles avant la fin novembre, mais la pandémie a forcé Microsoft et Sony (et pratiquement toutes les autres entreprises de la planète) à s’ajuster à la volée, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles le prix et la date de sortie de chaque console reste un mystère à l’approche de l’automne.

Il est difficile d’imaginer qu’une entreprise attende beaucoup plus longtemps pour annoncer la disponibilité des consoles de nouvelle génération, mais nous le disons depuis juillet, il est donc peut-être temps d’arrêter de faire des hypothèses. Cela dit, un nouveau rapport de Video Games Chronicle suggère que la date de sortie de la PS5 a peut-être déjà été fixée par Sony.

Les sources de développement et de vente au détail de VGC affirment que la mi-novembre est la fenêtre de lancement la plus probable pour la PS5. Sony aurait «déjà réservé des dépenses marketing importantes pour les sept jours à compter du vendredi 13 novembre» au Royaume-Uni, et des sources de vente au détail affirment que ce calendrier correspond également à ce qu’ils ont entendu.

VGC cite également plusieurs sources sans nom qui affirment toutes que Microsoft déploiera la Xbox Series X avant que la PS5 n’arrive sur le marché. La société aurait déjà dit aux détaillants de planifier un lancement au cours de la première semaine de novembre, ce qui ferait du vendredi 6 novembre la date de sortie la plus probable pour la série X. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la nouvelle Xbox viendra en premier ou qu’il sortira le premier vendredi de novembre.

« Les produits sont lancés pendant cette période, d’autant plus qu’il y a un grand nombre de personnes qui achètent ce week-end, mais vous allez vous retrouver en concurrence avec des produits qui ont été fortement réduits », a expliqué Christopher Dring, responsable des jeux B2B de Gamer Network. à VGC. « Idéalement, vous souhaitez lancer avant la fin novembre si vous souhaitez profiter de la fenêtre de vente de Noël, car sortir votre produit avant le dernier jour de paie de l’année est une décision clé. En effet, après le Black Friday, le plus gros jour de vente de l’année pour la vente au détail en ligne a tendance à être le Cyber ​​Monday, qui est généralement le premier lundi de décembre. »

Aucune de ces dates n’est officielle, mais Sony a ouvert des inscriptions pour les précommandes PS5 pour les clients existants plus tôt cette semaine. Les plans évoluant quotidiennement, nous ne prendrons même pas la peine de deviner ce que cela signifie en termes de calendrier de précommande, mais nous serions choqués si les détails de disponibilité n’étaient pas partagés dans les prochaines semaines.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.