Un juge fédéral de Pennsylvanie a rendu lundi une décision déclarant en des termes non équivoques que les verrouillages de coronavirus de l’État étaient inconstitutionnels.

Le juge, nommé par le président Trump, a déclaré que les fermetures d’entreprises et les limites aux rassemblements peuvent être bien intentionnées, mais que la Constitution ne permet pas des mandats aussi indéfinis et illimités que celui-ci.

Trump a célébré la décision, la retweetant avec quelques dizaines de publications connexes sur son compte Twitter lundi soir.

La Pennsylvanie était comme la plupart des États au début de la pandémie de COVID-19, mettant en œuvre assez tôt une série de verrouillages de coronavirus et de mandats connexes qui comprenaient la fermeture d’entreprises «non vitales» pour freiner la propagation du virus. Les mesures comprenaient également la répression des rassemblements de 25 personnes à l’intérieur et de 250 personnes à l’extérieur.

Malheureusement, les restrictions ont conduit un groupe de plaignants, y compris des salons de coiffure, des ciné-parcs, ainsi que certains fonctionnaires républicains à intenter une action en justice contre le gouverneur de Pennsylvanie Tom Wolf et son secrétaire à la Santé contre les mesures qu’ils prétendaient être trop larges et enfreintes. leurs droits. Et, dans une petite surprise, un juge fédéral a fini lundi par se ranger du côté des plaignants. Cela signifie, selon le juge de district américain William Stickman IV, que les actions de l’État étaient inconstitutionnelles.

Alors que la décision, selon les médias locaux, a reconnu que les mesures étaient une réponse compréhensible au COVID-19 et «ont été prises avec la bonne intention de faire face à une urgence de santé publique», Stickman poursuit en déclarant que «même en cas d’urgence, l’autorité du gouvernement n’est pas illimitée. La Constitution ne peut pas accepter le concept d’une «nouvelle normalité» où les libertés fondamentales du peuple peuvent être subordonnées à des mesures d’atténuation d’urgence illimitées. »

Ailleurs dans la décision de Stickman, il a estimé que «les bonnes intentions vers une fin louable ne suffisent pas pour soutenir l’action gouvernementale contre une contestation constitutionnelle.» Parmi les conséquences de cette décision, l’avocat des plaignants Thomas W. King III a déclaré aux journalistes après sa publication, que les restrictions actuelles liées à la pandémie en place dans l’État, telles que les limitations de la taille des rassemblements, ne peuvent pas être appliquées.

Le président Trump était apparemment satisfait du résultat de la décision de Stickman, un juge que Trump a nommé, car il l’a retweeté à ses plus de 85 millions d’abonnés lundi soir. Avec près de deux douzaines d’autres publications sur la façon dont le gouverneur démocrate de l’État, Tom Wolf, gère les affaires de l’État.

Parlant de Wolf, son bureau a déclaré dans un communiqué au Washington Post qu’il demanderait un sursis de la décision du juge, pour permettre aux différentes mesures restrictives de rester en place. Et le gouverneur fera également appel de la décision devant la Cour d’appel des États-Unis pour le 3e circuit.

Les dernières données de Pennsylvanie montrent que le nombre de nouvelles infections à coronavirus s’est stabilisé – et, en fait, que l’État y a suffisamment bien géré la pandémie pour qu’il compte parmi les infections par habitant les plus faibles aux États-Unis, selon le Washington Post. Cette amélioration semblerait indiquer la nécessité de lever davantage de restrictions, car, comme Wolf l’a noté lors de l’annonce de l’imposition de ces mesures en mars, «Ce n’est pas une décision que je prends à la légère. C’est celle que je fabrique parce que les experts médicaux pensent que c’est le seul moyen d’éviter que nos hôpitaux ne soient submergés par les patients. »

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.