Niantic a tout à fait raison avec les améliorations introduites dans cette dernière mise à jour.

Lorsque Niantic fait bien les choses, il est acceptable de le reconnaître et cela se produit avec le mise à jour de votre jeu star vient de sortir. Pokémon GO a reçu un attendu lifting dans cette dernière version tant attendu par les amateurs de jeux.

Et non, nous ne parlons pas de changements drastiques dans le gameplay ou de l’inclusion directe d’une nouvelle génération de Pokémons, mais le polissage de petits détails cela améliorera considérablement l’expérience utilisateur.

Ainsi, en plus d’un nouvel écran de chargement qui montre l’arrivée de plus en plus proche de nouveaux membres appartenant à la sixième génération de Pokémon, on retrouvera des changements dans les batailles en PvP, Améliorations de l’aperçu de Pokémons avant d’être choisi, affinez votre recherche d’inventaire, et bien plus encore.

Optimisation du combat

Les deux principaux changements de la nouvelle mise à jour sont directement liés aux batailles Pokémon. Le premier concerne l’interface PvP.

Cela consiste en la qualification d’un changement rapide au milieu de la bataille. Sur le côté droit, deux petites icônes apparaîtront représentant les membres de l’équipe que nous avons choisis et, juste en appuyant sur dans l’un d’eux, le Pokémon en question sautera au combat.

Cela provoquera un nouveau monde de possibilités dans la ligue de combat, puisque de nombreuses stratégies sont basées sur des changements millimétriques qui permettent un avantage certain pour remporter la victoire finale.

L’autre grande nouveauté réside dans le aperçu de l’attaque qu’un Pokémon possède lorsque nous allons le choisir pour former une équipe.

Avant que nous ayons réussi à mettre des noms de code qui indiquaient l’ensemble des mouvements que nos bogues avaient, maintenant ce ne sera plus nécessaire.

Pointez en faveur de Niantic.

Petits détails qui feront la différence

Avec la nouvelle mise à jour de Pokémon GO arrivera d’autres améliorations en plus de celles mentionnées ci-dessus. Par exemple, vous pouvez maintenant créer jusqu’à 10 équipes par section, au lieu des 5 précédemment autorisés.

UNE minuterie restante de la Mega Evolution active et a ajouté un nouveau mode caméra qui donnera une autre perspective aux combats.

Dans la section d’affichage, il y a une curieuse modification par rapport au Pokédex. Désormais, lorsque vous accédez à l’entrée d’un Pokémon, un onglet en bas qui vous permet d’accéder directement à l’inventaire Pokémon et voir tous les Pokémon de l’espèce en question que vous possédez.

Enfin, Niantic a corrigé plusieurs bugs mineurs. Vous pouvez consulter la liste complète ici.

