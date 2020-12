Le patch 2.30 corrige un gros bug et ajoute des améliorations à Watch Dogs Legion

Ubisoft a publié la dernière mise à jour de Watch Dogs: Legion, dans lequel il résout une variété de problèmes indésirables qui ont émergé dans le jeu des hackers en monde ouvert. Ces bugs incluent des joueurs tombant au sol, plusieurs crashs et un problème particulièrement désagréable qui a amené les joueurs à apparaître sans aucun personnage après leur mort en mode Permadeath.

Cependant, Les joueurs Xbox se sont plaints de deux problèmes notables sur les réseaux sociaux que le patch ne traite pas. L’un d’eux est un bogue qui corrompt les fichiers enregistrés sur la Xbox Series X / S.Un autre est un problème audio constant qui affecte également les joueurs Xbox Series X / S. Ubisoft affirme que l’équipe a répliqué ces problèmes et travaille actuellement sur des correctifs pour les deux.

Quelles sont ces améliorations?

Grâce aux pages Web d’Ubisoft, nous avons connu la note de mise à jour pour savoir quelles erreurs ont été améliorées sur chacune des plates-formes. Ensuite, nous les laissons ci-dessous:

Corrections globales

Correction d’un problème qui permettait aux joueurs de modifier la difficulté du jeu et les options de mort permanente dans le menu principal. Correction d’un problème où un écran noir pouvait apparaître lors de l’ouverture de la porte de pièces cachées. Correction d’un problème où, après avoir terminé Game Over en mode Permadeath, les joueurs apparaissaient sans aucun personnage lors du démarrage d’une nouvelle partie. Les joueurs ne peuvent plus défier l’espace et le temps pour ouvrir un coffre-fort ETO un nombre infini de fois.

PC

Correction d’un problème où les opérateurs tombaient parfois par-dessus bord sur des builds avec des GPU AMD. Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués après avoir quitté le jeu. Correction d’un crash pouvant survenir lors du chargement du menu de l’équipe. Correction d’un crash pouvant survenir lors de l’utilisation de l’inventaire. Correction d’un problème où la foudre pouvait être exagérée pendant la journée. Temps de chargement optimisé lors de la sortie du menu principal. Correction d’un crash pouvant survenir lorsque le jeu détectait automatiquement des périphériques d’entrée. Correction d’un crash de mémoire insuffisant. Correction d’un crash pouvant survenir lors de l’activation ou de la désactivation du lancer de rayons. D’autres optimisations ont été apportées pour sauvegarder des jeux afin de réduire la probabilité de corruption et de perte de progression.

Xbox One

Correction d’un problème où un accident pouvait survenir lors du recrutement d’un garde d’Albion dans la mission «Inside Albion». Correction d’un crash qui pouvait survenir après de longues périodes de jeu. Correction d’un crash qui pouvait survenir lors de la sortie du point de vue du drone pendant la mission “Into the Void”. D’autres optimisations ont été apportées pour sauvegarder des jeux afin de réduire la probabilité de corruption et de perte de progression.

Série Xbox

Correction d’un problème où le jeu se lancait en anglais lorsque la langue de la console était définie sur l’arabe. Graphiques améliorés en cas de dommages

Playstation 4

Correction d’un crash pouvant survenir lors de la sortie du jeu. Correction d’un crash qui pouvait parfois se produire lors de l’apparition dans une nouvelle zone. D’autres optimisations ont été apportées pour sauvegarder des jeux afin de réduire la probabilité de corruption et de perte de progression.

Playstation 5

Correction d’un crash qui pouvait parfois survenir lors de la reprise du jeu depuis le menu principal. Corrige un crash pouvant survenir lors de la sortie du jeu. Correction d’un écran noir qui pouvait survenir lors de la lecture de la mission “Inside Albion”.

De plus, Ubisoft a annoncé que le multijoueur de Legion avait été retardé, afin que l’équipe de développement puisse se concentrer sur la correction des bogues. Par conséquent, les joueurs devront attendre pour jouer les uns contre les autres au London Post Breixit.

▪ Date de sortie: 29/10/2020