Android 11 est la dernière version disponible du système d’exploitation Green Robot et de la gamme Pixel de Google, l’un des premiers à savourer ses possibilités, au moins sur les modèles pris en charge. Et pourtant, ceux qui se sont aventurés à installer Android 11 se heurtent à un événement imprévu.

Et c’est que tous ces modèles qui ont déjà le correctif de sécurité de décembre 2020 ont vu comment ils ne peuvent pas se connecter à certains réseaux Wi-Fi professionnels. Et non, ce n’est pas une erreur, mais plutôt un changement effectué que affectera d’abord les modèles de joint Pixel, puis atteignez d’autres téléphones.

Pour l’instant, seuls les pixels

Bien entendu, les propriétaires d’un Pixel seront les premiers à remarquer ce changement. Ceux dont la version a été expédiée sur leur téléphone Pixel en décembre verront comment impossible de se connecter manuellement à certains réseaux Wi-Fi professionnels, qui a provoqué les plaintes appropriées.

Après la mise à jour et comme vous pouvez le voir sur ces lignes, l’option “Ne pas valider” a été supprimée dans le menu déroulant “Certificat CA”. Une option qui est apparue auparavant si nous voulions ajouter un nouveau réseau Wi-Fi avec la sécurité WPA2-Enterprise.

“Ce changement n’a été introduit que sur les téléphones Pixel avec la mise à jour de décembre 2020, qui porte le numéro de version RQ1A / D selon le modèle. Cependant, puisqu’il s’agit d’un changement au niveau de la plate-forme combiné avec le projet Code Android Open (AOSP) dans le cadre de la version “R QPR1” (comme on l’appelle en interne), nous nous attendons à ce que d’autres téléphones Android introduisent éventuellement ce changement. “

Apparemment et selon les développeurs XDA, l’élimination de cette option est une décision liée à la sécurité puisqu’elle «ouvre la possibilité de filtrer les informations d’identification de l’utilisateur». Le problème est dû au manque de certitude que, par exemple empêche de savoir si le serveur auquel votre navigateur se connecte est sécurisé et s’il ne s’agit pas d’une version frauduleuse ajoutée par une personne ayant accès au réseau.

Avant Patch / Image XDA

Les navigateurs Web s’assurent que cela ne peut pas se produire, mais en utilisant l’option «ne pas valider» lors de la connexion à un réseau Wi-Fi d’entreprise, l’appareil ne peut effectuer aucune vérification certificat et est donc exposé à une éventuelle attaque de type “man-in-the-middle”.

Et parce qu’il existe encore un grand nombre d’entreprises, d’institutions, d’organisations … ils n’ont pas leurs profils configurés en toute sécurité, Google a choisi de prendre cette mesure, du moins en étendant le protocole WPA3 dans lequel la WiFi Alliance exige ce changement.

Cependant, et compte tenu de l’adoption éventuelle de cette mesure, Google a lancé le mouvement avec les connexions WPA2-Entreprise. Si vous êtes concerné par ce problème, Google recommande, d’une part, de contacter les administrateurs compétents et, d’autre part, d’autoriser le système d’exploitation à authentifier en toute sécurité le serveur, ce qui nécessitera plus d’étapes lors de l’ajout d’un réseau Wi-Fi. Affaires fi.

De plus, Google rapporte que les administrateurs réseau peuvent créer une application pour utiliser l’API de suggestions Wi-Fi Android afin que le réseau puisse être automatiquement configuré pour être utilisé par l’utilisateur. étapes qui ne nécessitent aucun matériel ou logiciel supplémentaire.

Via | Développeurs XDA

Partager La dernière mise à jour du Pixel nous empêche de nous connecter à une connexion Wi-Fi d’entreprise