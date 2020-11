OnePlus a subi un glissement avec les propriétaires d’un OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro qui, en plus, ont installé une bêta ouverte: la dernière mise à jour publiée par le fabricant pour ces utilisateurs a complètement formaté leurs téléphones; éliminant ainsi toutes les données personnelles. Si vous possédez l’un de ces téléphones, soyez très prudent avant de procéder à la mise à jour.

La bêta ouverte des téléphones mobiles OnePlus apporte de nouvelles fonctions OxygenOs aux téléphones mobiles adaptés à ladite bêta, ainsi que la nouvelle version Android 11 dans le cas des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. La marque peaufine cette version sur ces appareils, Ils sont les premiers Der la marque à l’essayer. Bien que oui, ils sont exempts de problèmes, comme toute bêta qui se respecte: une erreur dans le processus de mise à jour entraîne de nombreux inconvénients.

OnePlus publie une mise à jour stable au lieu de la version bêta

Le processus de mises à jour dans les tests nécessite l’installation de la première version bêta afin que plus tard les mises à jour incrémentielles arrivent via OTA ou mise à jour sans fil (Over The Air). Tant qu’une mise à jour progressive est installée, l’utilisateur conserve les données sur son téléphone; et l’inverse se produit après le retour au cycle des mises à jour stables. C’est juste ce qui s’est passé par erreur, comme détaillé par OnePlus lui-même.

Comme spécifié par la marque dans sa communauté d’utilisateurs, les propriétaires de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro avec versions Open Beta du firmware (11.0.1.1) ont reçu une mise à jour qui, au lieu d’être bêta, est stable. Cela a amené perte complète de données après l’installation: toutes les applications installées, photos, contacts, messages … ont disparu sur les téléphones qui ont été mis à jour. Par conséquent, si l’un des téléphones mobiles est impliqué et que vous avez installé la bêta ouverte, ne mettez pas encore à jour si un OTA arrive.

Si vous avez mis à jour votre OnePlus et n’avez pas encore redémarré le téléphone, vous pouvez protéger vos données avec l’application fournie par OnePlus lui-même dans son forum. Si, par contre, toutes vos données ont été effacées après l’installation Il vous suffit d’attendre que les informations soient stockées dans le cloud. Google Drive fait des sauvegardes régulières de l’appareil, les contacts restent dans le compte Google et les photos n’auront pas été perdues si vous utilisez la sauvegarde de Google Photos. Rappelle-toi que l’installation d’un logiciel bêta comporte toujours des risques.

Via | Police Android

