04/01/2021

La quatrième saison de L’attaque des Titans C’est l’un des anime populaires du moment. Bien que cette dernière partie ne fasse que commencer, il a été constaté que Eren et compagnie ne seront sur notre écran que pour 16 épisodes au total, cela signifie qu’il ne nous reste plus que 12 chapitres avant d’en voir la fin.

Il a été récemment révélé que le Blu-Ray de la quatrième saison de Attack on Titan sera divisé en deux albums, qui sortiront respectivement le 19 mai et le 21 juillet.. De cette façon, on a découvert que la première partie sera composée du chapitre 60 à 67, et la seconde de 68 à 75.

Par conséquent, 16 épisodes au total sont parlés pour la dernière saison de l’anime. Rappelons-nous que le chapitre cinq de l’anime sera disponible le 10 décembre, et le manga reviendra dans la première semaine de janvier. Dans les rubriques connexes, vous pouvez voir ici le message de remerciement que l’auteur de One Piece a écrit lorsque le millième chapitre de son manga est arrivé.

Via: Anime News Network.

