Le nouveau “ téléphone phare ” de Google n’apportera pas la meilleure expérience Android en Espagne, du moins officiellement, mais aux États-Unis, il offrira même la possibilité de gagner 5000 dollars à 5 chanceux qui achèteront le Pixel 5 dans le Google Store.

Écrit par Damián García

Sans aucun doute, s’il y avait un cours pour changer les choses, c’était cette étrange 2020 où rien n’est comme il l’a toujours été, même pas depuis un Google qui cette fois a secoué l’arbre avec ses nouveaux Pixel 5 et Pixel 4a 5G qui changent complètement le paradigme, et revenir à la formule qui leur a permis de réussir avec les célèbres Nexus 4 et Nexus 5 dans la recherche de l’expérience et des prix plutôt que de la puissance et des performances.

C’est pourquoi le Pixel 5 se compare peut-être davantage à la Samsung Fan Edition qu’aux modèles “ Ultra ” qui peuplent désormais la gamme la plus haut de gamme, bien que son grand mérite ait été ouvrent la voie à d’excellents smartphones comme le Vivo X51 5G qui n’a pas besoin du matériel le plus riche pour offrez-nous la meilleure expérience Android à un prix de contenu plus élevé.

Quoi qu’il en soit, la stratégie de Google comporte des ombres importantes, telles que oublier un protagoniste de Neural Core de la meilleure photographie, ou du moins du meilleur traitement d’image, et surtout de la décision de ne pas l’amener en Espagne, nous laissant sans ce qu’elle est déjà. le nouveau téléphone phare de la plateforme si l’on parle de l’expérience le plus pur d’Android.

En Espagne, nous ne pourrons pas l’acheter, mais aux États-Unis, il semble que Google veuille améliorer ses chiffres de vente

Google a sélectionné ses marchés, et bien qu’il se soit toujours considéré comme un vendeur de services plutôt que de matériel, sans chercher les appareils les plus vendus, Il semble que cette fois, les chiffres comptent un peu plus pour eux, car aux États-Unis, comme ils nous l’ont dit de PhoneArena ou Android Authority, il y aura offres spéciales si vous achetez le Pixel 5 dans le Google Store.

Nous parlons d’un tirage de cinq prix de 5000 $ Parmi tous les utilisateurs qui achètent leur unité Pixel 5 dans la boutique officielle Google aux États-Unis, ils recevront tous une part juste pour formaliser leur achat entre le 2 novembre et le 30 novembre 2020.

Avec curiosité, il y a une autre façon de participer cela ne nécessite pas d’acheter un Pixel 5 mais plutôt d’aller au siècle dernier, car comme l’explique Google sur son site internet, cela suffira envoyez-leur des cartes manuscrites par la poste, avec les coordonnées et certains détails de la promotion.

Le tirage au sort aura lieu le 20 décembre et les sommes seront a inscrit les gagnants dans leur compte Google Pay accompagnés de leur compensation fiscale correspondante, donc le montant total sera d’environ 7 000 $ pour les cinq chanceux.

Évidemment, s’ils ne sont pas enregistrés dans Google Pay, les participants doivent le faire avant le tirage au sort, et Google signale que leur permettra de retirer jusqu’à 700 $ par semaine espèces de vos comptes.

Une approche étrange pour un géant comme Google, qui à ce jour Je n’avais pas été très enclin à proposer des offres et promotions comme celle-ci pour sa gamme d’appareils mobiles et IoT, bien que compréhensible en milieu de campagne de fin d’année avec le Black Friday et Cyber ​​Monday déjà en préparation.

J’aurais aimé arriver en Espagne, tu ne penses pas?

