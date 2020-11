L’avènement des haut-parleurs permanents leur permet de devenir des appareils qui vont bien au-delà des simples moyens d’écouter de la musique. Contrôle de la maison intelligente par la voix, association avec d’autres appareils … Et si il y a quelques semaines on voyait comment associer un Fire TV pour obtenir le son via une enceinte Echo Dot, maintenant c’est Google qui travaille pour rendre quelque chose de similaire possible.

Nest Audio, le dernier développement de Google pour remplacer le Google Home, aura la possibilité de obtenir le son d’un téléviseur avec un Chromecast couplé et de cette manière ne pas se passer de l’audio de la smart TV, qui, à certaines occasions, peut laisser à désirer.

Un Nest Audio comme Home Cinema

Les haut-parleurs qui composent les télévisions modernes sont conditionnés par leur espace limité, ce qui signifie qu’ils peuvent souvent offrir un niveau qui n’est pas très adéquat pour le contenu que nous allons reproduire. Une option peut être d’opter pour un système de cinéma complémentaire, une possibilité à laquelle la puissance sera ajoutée. utiliser un Nest Audio comme source de sortie par défaut.

Comme indiqué dans WSJ, Google s’efforce d’autoriser l’utilisation d’un haut-parleur Nest Audio comme sortie audio principale d’un Chromecast. Jusqu’à présent, les deux appareils pouvaient être liés, mais l’utilisation de était limitée à la possibilité de contrôler la musique et la vidéo à la télévision.

Lorsque Google a terminé l’intégration, un ou plusieurs haut-parleurs peuvent être utilisés Nest Audio à utiliser avec le téléviseur pour émettre du son et forment un système de cinéma maison, ce que, comme nous l’avons déjà mentionné, Amazon rend possible avec les haut-parleurs Echo et le Fire TV.

Pour l’instant, il n’y a plus de détails à ce sujet et le premier appareil qui pourrait bénéficier de cette amélioration serait le Chromecast avec Google TV. À partir de là, la gamme d’options est énorme. Pourrait-il atteindre les anciens Chromecast? Qu’en est-il des téléviseurs dotés d’un Chromecast intégré? Ce dernier point serait très intéressant, étant donné qu’il existe pas mal de modèles avec Android TV qui incluent un Chromecast parmi leurs spécifications.

En outre Il reste à voir si cette amélioration sera limitée au Nest Audio uniquement. ou d’autres haut-parleurs Googgle pourraient également en bénéficier, comme le Nest Mini, le Google Home d’origine ou le Google Home Max.

Via | 9to5Google

Partagez Les dernières nouvelles de Google selon lesquelles nous pouvons utiliser Nest Audio comme haut-parleur par défaut pour un téléviseur avec Chromecast