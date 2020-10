La deuxième version bêta publique d’Android 11 est maintenant disponible, la dernière version de test du système d’exploitation qui sera officiellement publiée au troisième trimestre de cette année. Avec cette dernière mise à jour, Google affirme avoir atteint son nouveau jalon de «stabilité de la plate-forme», ce qui signifie que, du point de vue du développeur d’applications, le système d’exploitation ne devrait pas beaucoup changer d’ici sa version finale. Google n’a annoncé aucune nouvelle fonctionnalité utilisateur dans le cadre de sa dernière version bêta.

La stabilité de la plate-forme signifie que les développeurs peuvent commencer à travailler sur leurs dernières mises à jour de compatibilité Android 11 sans avoir à se soucier de l’évolution de la plate-forme entre maintenant et la version finale. Selon le calendrier de sortie officiel de Google pour Android 11, la société prévoit une version bêta supplémentaire le mois prochain, qui est destinée à être une version candidate, avant la sortie finale d’Android 11. Selon un récente présentation de Google, cette version finale pourrait être le 8 septembre.

Comment télécharger Android 11 Beta 2

La première chose et la plus recommandée avant de tester la version bêta est que faire une sauvegarde des données mobiles -Photos, vidéos, historique des appels, applications, SMS Paramètres> Système> Sauvegarde / Sauvegarde. Dans ce dernier, l’écran vous indiquera si vous avez activé la fonction de sauvegarde, activez-la si elle est OFF et soyez patient, car la copie peut prendre un certain temps. Avec cela, vous aurez une sauvegarde à utiliser si quelque chose de mauvais vous arrive en testant la version bêta de Q, car rappelez-vous qu’il s’agit d’une version bêta elle-même et ne sera pas exempte de bogues et d’erreurs. Inverse: il sera plein.

Pour devenir testeur Android 11, vous devez entrer ce lien et vous inscrire au processus bêta en vous connectant avec un compte Google. Ensuite, vous sélectionnez le type de mobile que vous avez dans la liste des téléphones compatibles et c’est tout. Vous recevrez une notification indiquant qu’il y a une nouvelle mise à jour et vous recevrez Android 11 Beta 2 via un patch OTA (Over the Air). Ne désespérez pas, car la notification et la mise à jour peuvent prendre jusqu’à 24 heures, même si ce ne serait pas la chose habituelle.

Une autre alternative consiste à flasher directement Android 11 Beta 2 sur votre smartphone Pixel.En fait, Google a publié une liste d’images Android 11 à télécharger pour différents téléphones Google compatibles, bien qu’il soit recommandé de ne le faire que si vous êtes développeur.

Téléphones compatibles avec Android 11 Beta 2

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL