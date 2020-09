Minecraft Vivre sera diffusé en ligne le 3 octobre. L’événement, précédemment connu sous le nom de Minecon, est une vitrine annuelle qui permet au développeur Mojang de partager les mises à jour et les fonctionnalités à venir pour son jeu de bac à sable bien-aimé. Minecon a commencé comme une convention en personne en 2010, mais à partir de 2017, il a été converti en un événement numérique en direct. Un nouveau rassemblement physique, similaire aux événements originaux du Minecon, était prévu pour 2020 mais a été reporté en raison du COVID-19.

Rares sont les jeux en ligne qui ont suscité autant d’amour que Minecraft. Depuis sa sortie officielle en 2011, le jeu a reçu des mises à jour de contenu régulières ajoutant de nouveaux biomes, monstres, ressources et objets à explorer et à interagir avec les joueurs. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Microsoft est si dévoué; Minecraft est le jeu le plus vendu de tous les temps. C’est un phénomène culturel, et la liberté absolue qu’il offre aux joueurs est presque sans pareil. Les gens ont fait des choses vraiment incroyables dans Minecraft, comme stocker des articles de presse interdits, recréer tout le pays du Danemark et organiser des concerts de musique.

Les fans peuvent s’attendre à plus de nouvelles sur le jeu légendaire dans un mois seulement. Minecraft Live fait un retour triomphant le 3 octobre, en streaming en direct sur Facebook, YouTube et Twitch, ainsi que sur le site Web officiel de Minecraft et même sur diverses consoles de jeux vidéo. Mojang promet toutes les friandises habituelles de la convention, y compris les mises à jour de contenu et le vote populaire traditionnel, qui permet aux joueurs de choisir la prochaine créature à ajouter au jeu. Sur la base du contenu de la bande-annonce de l’annonce de l’événement, les fans devraient également s’attendre à des nouvelles de Minecraft Dungeons, le récent spin-off du jeu RPG d’exploration de donjons. Une mise à jour DLC pour Minecraft Dungeons arrive la semaine prochaine, il est donc clair que Mojang est toujours investi dans le maintien du jeu en vie. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Mais les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. Minecraft Festival, l’événement physique annoncé pour remplacer Minecon, a de nouveau été retardé. Jusqu’à récemment, il visait une date 2021 après son retard d’origine COVID-19. Malheureusement, la pandémie étant toujours un obstacle majeur, Mojang doit repousser l’événement une fois de plus et prévoit actuellement de le tenir en 2022. En outre, la maladie a également poussé Mojang à interrompre son programme officiel d’événements communautaires.

COVID-19 a imposé une nouvelle réalité terrible à laquelle les gens du monde entier ont encore du mal à s’adapter. Mais même si la communauté Minecraft n’est pas complètement à l’abri des ravages de la pandémie, le jeu sert toujours de merveilleuse forme d’évasion pour les joueurs du monde entier. Minecraft apporte de la joie à des millions de personnes chaque jour, et avec le nouveau Minecraft Vivre diffusé à l’horizon, les fans devraient s’attendre à trouver encore plus de raisons d’aimer le jeu.

Minecraft est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles.

