The Division 2 confirme son arrivée sur PS5 et Xbox Series X | S

The Division 2 continue de recevoir du nouveau contenu aujourd’hui et a en fait annoncé une nouvelle extension pour février prochain, précisément, coïncidant avec ce nouveau contenu. Une version native arrivera pour Xbox Series X | S et PS5, qui aura ses propres améliorations pour les consoles de nouvelle génération.

Pour l’instant, The Division 2 peut être joué sur les deux plateformes grâce à la rétrocompatibilité et bénéficie de temps de chargement réduits, par exemple, mais ce qu’Ubisoft a annoncé est une version dédiée optimisée pour PS5 et Xbox Series X | je le sais offrira des performances de 60 ips pour la première fois dans la série The Division sur consoles et une résolution de 4k, qui ne sera disponible que sur Xbox Series X et PS5, donc le chiffre sur Xbox Series S reste à confirmer.

La Division 2 arrivera optimisée pour PS5 et Xbox Series X | S en février

Cette version de The Division 2 sur PS5 et Xbox Series X | S arrivera le 2 février 2021, comme ses développeurs l’ont confirmé dans l’état du jeu régulier qu’ils font pour faire face à l’actualité de The Division 2 et aux changements apportés par Massive.

Au-delà de ces améliorations de résolution et de performances, Massive n’a pas confirmé d’autres types d’améliorations, telles que des textures de qualité supérieure, l’éclairage, l’ombrage ou la distance de dessin, par exemple. Nous imaginons qu’à l’approche de la date de sortie de cette version optimisée, nous aurons plus d’informations et nous pourrons la voir en mouvement.

▪ Date de sortie: 15/03/2019