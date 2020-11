Après sept ans sur le marché, la Xbox One a déjà quelques successeurs. le Série X et Série S Ils sont déjà en vente, et cette fois la société a une vision complètement différente de celle que nous avons vue en 2013. Au lieu de présenter la console comme un centre multimédia, la Xbox se concentre sur Game Pass et l’écosystème qu’ils ont construit entre toutes leurs plates-formes. Cependant, l’histoire d’aujourd’hui s’est peut-être terminée il y a longtemps, comme le patron de la Xbox, Phil Spencer ont mentionné que leur division peut avoir pris fin au début de la dernière génération.

Dans une récente interview avec ShackNews, Spencer a commenté qu’après le lancement de la Xbox One et le départ de Don Mattrick, ancien patron de la marque, toutes les divisions internes étaient divisées, par conséquent, la fermeture de la Xbox était une possibilité à l’époque. Voici ce qu’il a commenté:

«Je dirais que certaines parties de la plate-forme n’étaient pas complètement terminées lorsque nous avons lancé [el Xbox One], mais félicitations à l’équipe. C’était en novembre. Marc est allé chez Sonos. Nous n’avions pas non plus de PDG chez Microsoft à l’époque car Steve Ballmer était parti. Satya Nadella devient donc PDG en février. Et donc la question est: allons-nous de l’avant avec Xbox? Parce que nous étions vraiment surpassés par PlayStation sur le marché à l’époque. Est-ce que nous y investissons toujours? Ou prenons-nous une décision différente? “

Cependant, c’était Spencer lui-même qui était en charge de parler à Satya Nadella, PDG de Microsoft, pour sauver la division Xbox et changer le chemin qui avait été emprunté jusqu’alors. Voici ce que le patron actuel de la Xbox a commenté:

“[Nadella] et j’ai eu une conversation, et je lui ai fait la vente. J’ai dit “vous savez, les jeux vidéo peuvent être une catégorie de consommateurs très importante pour l’entreprise”. Il ne l’a pas tout à fait vu à l’époque, pas du point de vue des données […] mais il était prêt à parier sur nous en équipe. Je pense que la raison pour laquelle j’ai fini dans ce poste, franchement, c’est que le reste des dirigeants était parti. Je me dis que j’étais la dernière personne à rester à table, et il y a du vrai à cela. “

À la fin de la journée, Spencer est devenu le chef de la Xbox car personne d’autre ne pouvait occuper ce poste. Maintenant, sept ans plus tard, la Xbox Series X | S est arrivée sur le marché et l’avenir de la division s’annonce meilleur qu’au début de la One. Avec Game Pass et xCloud, la société cherche à proposer ses offres au plus grand nombre de joueurs.

