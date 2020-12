Un utilisateur vient d’annoncer la durée de Cyberpunk 2077

Nous ne sommes qu’à trois jours de la sortie du nouveau jeu de studio polonais. Souviens-toi que CD Projekt RED avait mentionné il y a quelque temps qu’ils avaient décidé de raccourcir la durée de Cyberpunk 2077 dans la campagne. Cela est dû au fait qu’ils ont reçu des commentaires sur l’énorme campagne de The Witcher 3. Bien qu’ils n’aient pas fourni de chiffres spécifiques pour la durée du jeu, il semble qu’une critique téléchargée prématurément par YouTuber Dreamcastguy a révélé ces détails sur le temps qu’il nous faudra pour terminer le mode histoire de Cyberpunk 2077.

Durée de la campagne Cyberpunk 2077

YouTuber Dreamcastguy a révélé de nombreux détails dans sa critique vidéo, qui a malheureusement été supprimée pour des raisons inconnues. Mais, l’utilisateur de Mako Reactor @RishiAlwani a compilé les détails clés de la vidéo sur Twitter. L’analyse affirme que la campagne principale du jeu dure 37 heures. Il a fallu 21 heures entre le début du jeu et le combat final contre le boss, tandis qu’avec les missions secondaires incluses, ce nombre est passé à 37 heures.

Il s’avère que la campagne principale de # Cyberpunk2077 dure environ 37 heures. https://t.co/BOZKmYrWd0 – rishi # SirPS5When alwani (@RishiAlwani) 6 décembre 2020

Attention, on ne sait pas combien de quêtes secondaires ont été abordées dans Cyberpunk 2077. Cependant, le critique a mentionné que tout compte fait, il y a facilement plus d’une centaine d’heures de jeu, ce qui est également conforme à ce que suggèrent des rapports récents. La campagne principale est censée n’être qu’une partie de ce qui est proposé tout au long du jeu. La qualité des principales missions secondaires est à égalité avec l’histoire principale, quelque chose de similaire à ce qui se passe avec The Witcher 3.

Les missions secondaires semblent également varier un peu dans le ton et le style, de la recherche d’un anneau de tueur à se faire tatouer en état d’ébriété. Pendant ce temps, la revue affirme également que Cyberpunk 2077 fonctionne très bien sur Xbox Series X, avec un choix de 30 FPS à une résolution plus élevée ou 60 FPS à une fidélité visuelle inférieure. Le jeudi 10 décembre, Cyberpunk 2077 sortira enfin sur PlayStation 4, Xbox One et PC, rappelons-nous également comment ils peuvent transférer les données sauvegardées des consoles actuelles vers les nouvelles, pour continuer avec nos jeux sur PS5 et Xbox Series.

▪ Date de sortie: 12/10/2020