Il était prévu dans les rumeurs après qu’Apple ait retiré son chargeur de l’iPhone 12, et à la fin, il a été rempli: Samsung s’inspire de la concurrence pour perdre du poids avec son nouveau Samsung Galaxy S21. En plus du chargeur, les nouveaux mobiles manquent également d’une carte micro SD et d’un casque.

Cela arrive généralement: il suffit qu’une marque dominante fasse un pas risqué pour que tous ceux qui viennent derrière parient pour répéter cette étape. Généralement être au même niveau en termes d’attractivité pour les clients, aussi pour appliquer des réductions de coûts en utilisant l’argument «ils le font aussi». L’absence de chargeur et d’écouteurs dans l’emballage de la famille iPhone 12 a posé un point de départ dangereux pour le reste des marques. Comme nous le craignions, ce sera la tendance.

L’emballage du Samsung Galaxy n’a jamais été aussi concis

Emballage Samsung Galaxy S21 +. Image par Evan Blass

Après le lancement du Samsung Galaxy S21, les rumeurs se confirment: le fabricant applique la réduction maximale aux accessoires inclus, en utilisant comme excuse un réduction de la production de déchets, une plus grande durabilité environnementale et un plus grand engagement à prolonger la durée de vie utile des appareils. Ces réductions de coûts sont légèrement réduites par rapport au Samsung Galaxy S20 de l’année dernière.

Voyons comment les prix du Samsung Galaxy S21 sont comparés à ce que coûtaient les modèles équivalents l’année dernière:

Prix ​​2020

Prix ​​2021

Samsung Galaxy S20 / S21

909 euros

859 euros

Samsung Galaxy S20 + / S21 +

1 009 euros

1 059 euros

Samsung Galaxy S20 / S21 Ultra

1 359 euros

1 259 euros

Les prix ont été abaissés dans une fourchette allant de 50 euros du modèle de base à 100 euros (sans tenir compte des variations dues aux taux d’inflation et de déflation cumulés). En ce sens, on ne peut pas dire que Samsung a éliminé les options sans réduire le coût des produits, ce qui L’iPhone 12 a souffert lors de son lancement (Apple a conservé les prix de l’iPhone 11). Cependant, se passer d’éléments aussi importants pour l’utilisateur que le chargeur est toujours discutable.

En plus de venir sans chargeur, il est à noter que le nouveau Samsung Galaxy n’a pas de carte SD, un composant que Samsung a dû réintroduire dans la famille quand il lui vint à l’esprit de supprimer l’espace pour étendre le stockage du Samsung Galaxy S6 (il revint avec le Samsung Galaxy S7). Ce n’est pas la seule perte pour plus que la SD elle-même qui compromet les possibilités de l’appareil.

Les mobiles les plus “ premium ” devraient tout inclure

On peut comprendre qu’un fabricant réduit les accessoires inclus avec ses produits dans le milieu de gamme au détriment d’offrir un prix inférieur, mais il n’est pas acceptable que dans la partie du catalogue où vit la catégorie supérieure, certains avantages sont importants pour un nombre important de clients. En fin de compte, si une personne fait une grosse dépense pour un produit de la gamme la plus élevée, on s’attend à ce qu’elle ne coupe pas les avantages, bien au contraire. Et cela peut fonctionner dès la sortie de la boîte sans se soucier de la recherche d’un chargeur.

Samsung s’est caractérisé en intégrant des écouteurs haut de gamme à ses meilleurs téléphones, c’était l’une des raisons de l’acquisition de la société Harman, propriétaire de la marque AKG. Maintenant, nous pouvons les radier: ils devront être achetés séparément, tout comme le chargeur lui-même. Et cette absence sera une complication supplémentaire au fait de ne pas avoir de chargeur tant qu’un Samsung Galaxy S21 est déballé: bien que minimes, il y a certains risques si un chargeur adapté n’est pas utilisé.

Samsung ne fournit pas de chargeur et, en plus, le câble que le Galaxy S21 apporte est USB C aux deux extrémités; ce qui est une complication supplémentaire pour ceux qui n’ont pas de chargeur de ce type

Nous avons assisté à la perte de la prise casque pour gagner de la place, ne pas activer la radio FM comme dommage collatéral en l’absence de la prise jack 3,5 mm. Les manuels d’utilisation ne sont pas inclus avec les téléphones (si vous les voulez, trouvez votre vie pour les télécharger), les mobiles haut de gamme n’ajoutent généralement pas de couverture dans l’emballage et maintenant ils se passent du chargeur et des écouteurs. Après Apple, avec le pas de Xiaomi et après la stratégie de Samsung, on peut dire adieu à ces éléments.

Partager Ni chargeur, ni casque, ni carte micro SD: la famille Galaxy S21 est plus légère que jamais