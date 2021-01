MásMóvil nous dit que l’incident a été résolu et que le réseau fonctionne normalement

Ce n’est pas un bon matin pour les clients du Grupo MásMóvil car ses principaux opérateurs rencontrent des problèmes de connexion sur leurs lignes de fibre. Il ne s’agit pas, comme lors d’occasions précédentes, de problèmes localisés chez un opérateur spécifique mais plutôt les plantages et les erreurs sont enregistrés à la fois dans Yoigo et PepePhone et dans MásMóvil, la société mère.

Pepephone elle-même a commenté il y a quelques minutes à ses clients par SMS que des problèmes se produisent dans leur fibre, et que activer immédiatement 5 Go de données mobiles afin qu’ils puissent en quelque sorte compenser cette absence dans leurs connexions fibre. Bien que l’incident ne soit pas résolu pour l’instant et qu’il faudra attendre un temps raisonnable pour que tout se stabilise à nouveau.

La fibre de MásMóvil avec des problèmes dans une grande partie de l’Espagne

C’est le SMS que nous avons reçu il y a quelques minutes.

C’est cependant un problème étrange car, par exemple, des services tels que Twitter ou des applications de messagerie telles que Telegram et des alternatives fonctionnent, bien que les images ne fonctionnent pas dans le premier. La chute s’est produite vers 11h20 ce matin et les services mobiles continuent de fonctionner normalement.

Si l’on regarde la carte des failles Downdetector, les données indiquent que l’incidence s’étend sur une bonne partie de la péninsule: Andalousie, Madrid, Barcelone, Valence et, dans une moindre mesure, la partie nord de l’Espagne. Nous restons vigilants pour que l’incident soit résolu pour signaler que tout est revenu là où il devrait être.

Mise à jour 12:20: Pepephone a communiqué sur son compte Twitter qu’il s’agit d’un crash lié au serveur DNS, pour cette raison il existe des services qui fonctionnent pour certains utilisateurs, comme Telegram dans notre cas, tandis que d’autres ne le font pas.

Mise à jour 14:42: MásMóvil nous dit que l’incident a été résolu et que le réseau fonctionne normalement.