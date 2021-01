Avec la fin de l’année, nous disons au revoir à Adobe Flash. Ce n’était pas une surprise, c’était en fait un décès annoncé depuis des années, et en juin, il y a eu la confirmation finale que cette technologie mangerait le nougat de Noël dernier, mais que Je ne porterais pas de toast après douze raisins. Et dans les dernières semaines de 2020, nous avons pu voir, en même temps, comment les navigateurs ont finalisé leurs préparatifs pour l’adieu, et comment certains projets ont eu du mal à essayer de préserver, d’une manière ou d’une autre, de nombreux éléments de ce site Web de la première décennie de ce siècle, dans lequel Adobe Flash était le protagoniste incontesté.

Depuis le 1er janvier, nous vivons dans un monde post Adobe Flash et, sans surprise, peu ou rien n’a changé dans nos vies. Peut-être avons-nous ajouté un peu plus de poids au sac à dos de la nostalgie, nous nous sommes sûrement souvenus (et continuons de le faire) de nombreux contenus et services que nous utilisions à l’époque et qui étaient basés sur cette technologie (rappelez-vous que, par exemple, YouTube l’a utilisé jusqu’en 2015 ) et, eh bien, nous continuons notre vie. Ils ne peuvent pas en dire autant à Dalian, une ville du nord de la Chine, car il la disparition d’Adobe Flash a eu un impact majeur sur leur vie.

Et, comme nous pouvons le lire dans AppleDaily, le réseau ferroviaire qui dessert la ville et ses environs utilise Adobe Flash pour gérer ses systèmes. Oui, vous avez bien lu, et non, ce n’est pas une erreur: les systèmes de gestion du réseau ferroviaire de Dalian ont été développés à l’époque avec Adobe Flash.

La plupart des utilisateurs ne le savent pas, mais derrière les animations et les éléments interactifs du contenu dans Flash, il y a un langage appelé ActionScript, qui hérite de nombreux éléments de Lingo, l’employé de Macromedia Director (avec qui l’écrivain a fait ses premiers pas à la fin des années 1990). Ni Lingo ni ActionScript n’étaient des solutions à usage général, mais la vérité est qu’elles vous permettaient de faire beaucoup plus de choses que ce que les gens pensaient à l’époque. Par exemple? Eh bien, gérez un réseau ferroviaire.

Ainsi les choses, Le 1er janvier 2021, les chemins de fer de Dalian ont cessé de fonctionner pendant 20 heures. C’est un peu flashy, en fait, car tout le monde dirait que la panne d’Adobe Flash les a pris par surprise. Et, bien sûr, il n’avait été annoncé que trois ans auparavant, trop peu de marge pour agir dessus …

Qu’ont-ils fait à Dalian après la fin d’Adobe Flash?

Pendant ces 20 heures, Qu’ont fait les techniciens responsables de l’infrastructure? Le bon sens nous dit qu’ils auraient déjà commencé à concevoir une alternative non basée sur Adobe Flash, non? Ou, même, qu’en courant et en donnant le meilleur d’eux-mêmes dans une course contre la montre, ils ont pu créer les éléments de base pour gérer le réseau, et que depuis lors, ils travailleront à achever le développement. C’est ce que nous dit le bon sens. Bien sûr, rappelez-vous, il s’avère parfois que c’est le moins commun des sens.

Si vous avez mal pensé, félicitations, vous ne vous êtes pas trompé. Les responsables du réseau ferroviaire ont pris une autre solution, disons en se promenant dans la maison: maintenant le réseau est géré avec une version piratée de Flash qui nous permet de continuer à utiliser cette technologie est arrivé (et adopté) le 1er janvier 2021. La même solution à laquelle les nostalgiques qui souhaitent accéder à nouveau (même pour la dernière fois, en guise d’adieu) peuvent choisir ces pages Web inoubliables créées avec Adobe Flash.

Et soit par nostalgie, si vous l’avez vécu à l’époque, soit par curiosité si vos yeux n’ont pas souffert, apprécié ces designs, n’arrêtez pas de visiter des sites comme le Web Design Museum, sa section dédiée aux pages conçues avec Adobe Flash est un délice des dieux. Et si vous étiez vraiment très, très fan de Flash, et que vous pensez que son départ est prématuré, n’arrêtez pas de vous rendre à Dalian et de tester son réseau ferroviaire, en pensant que chaque train que vous verrez circuler dessus, le fera grâce à la même technologie. qui ont utilisé ces jeux en ligne qui ont volé tant d’heures à nos vies. Vive Adobe Flash! (ne serait-ce que dans Dalian et Archive.org).

Images: gare de Dalian. Sinopitt / Akiradhin